Испания — лучшая команда Евро. Она забила на принципы

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
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тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
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22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
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23.06Швейцария1Германия1
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23.06Шотландия0Венгрия1
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Группа BНе начался
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25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
25.06ФранцияПольша
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26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.06Швейцария2B
1/8 финалаНе начался
29.06Германия2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.06Испания3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.07Португалия3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
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9.07W45W46
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3
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4
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08:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Испания — лучшая команда Евро. Она забила на принципы

И снова стала крутой.

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Албания — Испания, Евро-2024, 24 июня 2024: сборная Испании — лучшая на ЧЕ, как изменилась команда, разбор | Источник: Getty Images

Делать новое трудно и страшно. Но — необходимо. Вряд ли Луис де ла Фуэнте именно так формулировал для себя задачу в сборной Испании. Однако пока он чётко следует этому принципу.

После двух туров Испания на Евро произвела самое сильное впечатление. Она одержала две уверенные, но при этом очень разные победы. Испания становится тактическим хамелеоном. До прихода де ла Фуэнте представить такое было невозможно.

Футбол

Евро 2024
Группа B, 24.06.2024, 22:00

Албания-Испания-

Испанский стиль был вполне чётко сформулирован: тотальный контроль мяча, усыпление и удушение соперника, после чего — резкий рывок вперёд. Так испанцы одержали свои великие победы на стыке 2000-х и 2010-х. И после тех побед Испания не отказывалась от своего стиля. Пока не пришёл де ла Фуэнте.

До его прихода было понятно, чтó ты увидишь, когда включишь матч сборной Испании. Результат мог быть любым. Но ты точно знал, во что будут играть испанцы. Сейчас, когда включаешь Испанию, неизвестно, чего ждать. И это кайф!

Кажется, де ла Фуэнте чётко понимает: испанские футболисты измельчали. Сборная по-прежнему очень сильна. Но нынешний состав слабее того, который побеждал в 2008-м, 2010-м и 2012-м, когда и сформировался тот самый испанский стиль.

Новой команде нужен новый стиль. И это, в частности, показал чемпионат мира в Катаре. Сборная Луиса Энрике играла в самый испанский футбол, какой только можно себе представить. Контроль мяча — запредельный. Владение — космическое. Убаюкивали даже тех, кто включал телевизор сразу после пробуждения!

Но, помимо контроля мяча, надо было обострять. «Обувать» уснувшего соперника, как это было в золотые годы. А этого не получалось. Испанцы катали, катали и катали. И… всё. Докатались до вылета в ⅛ финала от Марокко. Не говоря уже о том, что в последнем туре группового этапа проиграли Японии и вышли в плей-офф только потому, что Германия в параллельном матче мало забила Коста-Рике.

Де ла Фуэнте не стал начисто ломать испанский стиль. Он его модернизировал. Теперь у Испании есть не только те, кто отвечает за контроль, но и те, кто отвечает за вскрытие. Те, кто взрывает игру, когда соперник убаюкался и есть свободная зона. Ламин Ямаль и Нико Уильямс прекрасны. Нико был и на чемпионате мира в Катаре. Однако тогда был его первый крупный турнир, ему было всего 20 лет. Он только набирал силу.

На Евро Нико приехал совсем другим. Он приехал решать. И делает это. Матч с Италией — настоящий бенефис. Обводки, скорость, драйв — Нико даёт Испании жизнь! За разум отвечают другие — Родри, Фабиан Руис и Педри. А Нико на пару с Ямалем — это турбины, прикреплённые к большому движку в центре поля. Если Родри, Руис и Педри — это мозг команды, то Уильямс и Ямаль — её быстрые и лёгкие ноги.

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Лёгкость — вообще подходящее слово для новой сборной Испании. В матчах с Хорватией и Италией в игре испанцев вообще не было натуги. Даже с Хорватией, когда Испания отдала мяч и получила немало моментов на свои ворота, она играла легко.

Гол Фабиана Руиса хорватам — олицетворение лёгкости. Насколько Руис скромен и сдержан в схемах Луиса Энрике в «ПСЖ», настолько же он свободен и безмятежен в сборной де ла Фуэнте. В клубе Фабиан — незаметный винтик. А в сборной он может быть фронтменом. Нерегулярно, по эпизоду — но может.

Ещё один признак лёгкости новой Испании — игрокам разрешили бить издали. И про команды Пепа Гвардиолы, и про сборные Испании прежних лет шутили, мол, там футболистам запрещают бить с дальних дистанций. Но ведь в каждой шутке есть доля правды.

До де ла Фуэнте испанцы били издалека только в самых крайних случаях. В матчах с Хорватией и Италией Испания, кажется, нанесла больше дальних ударов, чем за предыдущие несколько крупных турниров. Фабиан Руис так забил хорватам, Педри и Родри регулярно пугали из-за штрафной итальянцев.

Конечно, дальний удар — не гарантия гола. Пускай даже на нынешнем Евро издали залетает почти всё. Однако в любом случае дальний удар — это дополнительный инструмент. Лучше иметь его, но не нуждаться, чем нуждаться, но не иметь. Испания стала более непредсказуемой. Она получила новый способ угрожать воротам соперника. Так что теперь, даже когда испанцы владеют мячом на дистанции, оппонентам нельзя расслабляться.

Наконец, Испания вырвалась из плена своей главной догмы — что надо обязательно владеть мячом больше соперника. Больше или меньше — это не так важно. Самое главное — владеть мячом эффективно.

На ЧМ-2022 Испания владела мячом очень много, но совсем не эффективно. На Евро-2024 испанцы уже побывали в разных ролях: и когда с мячом больше соперник (матч с Хорватией), и когда с мячом больше они сами (матч с Италией). В обоих амплуа Испания выглядела органично.

Культ — хоть личности, хоть владения мячом — это всегда плохо. И вот для Испании владение мячом перестало быть культом. Она учится быть разной. И, во-первых, за этим очень интересно наблюдать. А во-вторых, это уже приносит кое-какие плоды.

Испания одолела Италию на Евро-2024
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Важно отметить, что отказ от мяча сработал в матче с Хорватией — командой в силу возраста проблемной, неповоротливой и даже «скуфской» ©. Но главное здесь заключается в том, что Испания проявила гибкость. И оказалось, что, даже отступая от стиля, ставшего фирменным, испанцы очень даже могут.

Два тура — слишком короткая дистанция для глобальных выводов. Случаев, когда команды на Евро ярко начинали и бесславно заканчивали, хватает. Чего стоит только сборная Голландии, которая в 2008-м покрошила в группе Италию, Францию и Румынию, а затем встретилась с Россией и поехала домой.

Испанцы, при всём их очаровании, пока вышли только из группы. Вышли ярко и с большим вкусом, но не более того. Они ещё ничего не выиграли, никаких больших задач не решили. Не надо их перехваливать.

Но и недохваливать Испанию тоже не надо. После ЧМ-2022 она приняла тот факт, что у неё есть проблемы, и принялась их решать. И решает их руками и мозгами де ла Фуэнте очень необычно, интересно и зрелищно. Не факт, что на Евро это принесёт большой результат. Однако задумка и первые попытки реализации точно заслуживают респекта.

Дмитрий Бажанов

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