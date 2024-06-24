Спаллетти высказался о предстоящем матче с Хорватией на Евро

«Хорватия — не только отличная команда, но и очень опытная. Нам придется быть начеку, чтобы понять, когда нужно ускорить темп игры, а когда успокоиться и контролировать владение мячом. Я совершил ошибку, не сделав некоторые изменения между первой и второй играми. Так что в этот раз, я думаю, мне нужно сделать некоторые изменения.



Нам нужно изменить наше отношение к делу, нам нужно больше интенсивности и стойкости. Мы постараемся быть более твердыми и не давать им шансов навредить нам. Но это будет нелегко, потому что у них есть много способов это сделать», — приводит слова Спаллетти пресс-служба УЕФА.