Спаллетти высказался о предстоящем матче с Хорватией на Евро
Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался о предстоящем матче группового этапа с Хорватией на Евро-2024.
Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался о предстоящем матче группового этапа с Хорватией на Евро-2024.
«Хорватия — не только отличная команда, но и очень опытная. Нам придется быть начеку, чтобы понять, когда нужно ускорить темп игры, а когда успокоиться и контролировать владение мячом. Я совершил ошибку, не сделав некоторые изменения между первой и второй играми. Так что в этот раз, я думаю, мне нужно сделать некоторые изменения.
Нам нужно изменить наше отношение к делу, нам нужно больше интенсивности и стойкости. Мы постараемся быть более твердыми и не давать им шансов навредить нам. Но это будет нелегко, потому что у них есть много способов это сделать», — приводит слова Спаллетти пресс-служба УЕФА.
Сегодня, 24 июня, сборная Италии встретится со сборной Хорватии в матче третьего тура группового этапа Евро-2024.
Сборная Италии занимает второе место в группе В с тремя очками и ей будет достаточно ничьей, чтобы выйти в плей-офф. Хорватии для выхода в плей-офф Евро-2024 нужна только победа. Команда Златко Далича находится на последней строчке, в ее активе одно очко.
Чемпионат Европы проходит в Германии и завершится 14 июля.