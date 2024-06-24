Витсель и Менье не тренировались со сборной Бельгии перед матчем с Украиной на Евро-2024

Витсель и Мёнье не тренировались со сборной Бельгии перед матчем с Украиной на Евро-2024 | Источник:

Напомним, по результатам первых двух туров в группе E сложилась примечательная ситуация: все участники квартета набрали равное количество очков — по три. При этом первые две строчки занимают имеющие положительную разницу забитых и пропущенных мячей сборные Румынии (3:2) и Бельгии (2:1), на третьем месте находится национальная команда Словакии (2:2), замыкают турнирную таблицу группы E представители Украины, имеющие отрицательную разницу голов (2:4).