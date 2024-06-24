Рюдигер может пропустить матч сборной Германии в ⅛ финала Евро, пишут СМИ

В воскресенье сборная Германии завершила групповой этап домашнего чемпионата Европы по футболу, сыграв вничью со сборной Швейцарии (1:1). Рюдигер потянул мышцы бедра в конце матча, который доиграл до конца. По информации СМИ, на следующий день футболист продолжает испытывать боли. Его участие в матче ⅛ финала, который состоится в субботу, 29 июня, остается под вопросом.