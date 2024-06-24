Евро раскрутил игрока «Локо». Теперь защитник сборной Албании уедет в «Ювентус»?

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На Евро-2024 выступают три игрока из РПЛ (плюс Дркушич из вылетевшего в Первую лигу «Сочи»), и один из них, судя по всему, пользуется повышенным спросом на европейском трансферном рынке. Как ни удивительно, речь идёт о защитнике сборной Албании Марио Митае. Хотя этого легионера, казалось бы, не отнесёшь к ключевым фигурам «Локомотива».

В завершившемся сезоне РПЛ Митай провёл 21 матч, а в основе — только 12. По игровому времени в чемпионате России он стал лишь 14-м в составе «Локомотива». Результативных действий не совершал, заработал четыре жёлтые карточки и запомнился прежде всего универсализмом. То роль опорника исполнял, то закрывал левый фланг обороны и даже полузащиты. На взгляд со стороны, Марио не слишком выделялся на фоне многих других иностранцев в нашей лиге.

Тем не менее ещё в декабре появилась информация об интересе к Митаю загребского «Динамо», дошедшего в этом сезоне до ⅛ финала Лиги конференций. Тогда хорватский клуб предлагал за защитника € 4 млн — аренду с выкупом в летнее окно. «Локомотив» же, по неофициальной информации, потребовал за албанца € 7 млн. Сделка не состоялась. По данным Transfermarkt, покупали Марио железнодорожники летом 2022 года у греческого АЕКа за € 3 млн.

Весной вокруг Митая стало больше громких слухов. Издание Tuttosport написало, что албанец может перейти в «Ювентус». Согласно источнику, представители туринского клуба просматривали Марио в матчах за национальную команду. Сообщалось, что «Ювентус» устраивают трансферная стоимость защитника и размер зарплаты, на которую претендует Митай. Железнодорожники, как утверждало издание, запросили уже € 8−10 млн за своего игрока.

Бывший спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн, при котором Марио и появился в московской команде, рассказал в марте, что знает об интересе к защитнику топ-клубов Серии А. По словам Цорна, ещё в конце прошлого года итальянцы связывались с ним и запрашивали информацию о Митае. А экс-тренер сборной Албании, итальянец Эдоардо Рейя расхваливал Марио в интервью для итальянских журналистов.

«Он человек с высокими моральными качествами. Меня очень поразило то, как он меняется: вне поля он никогда не бывает на виду, скорее, его можно назвать застенчивым. Однако на поле он показывает себя большой личностью, гораздо большей, чем ожидают от человека его возраста. Он уверен в своих силах и не боится брать на себя ответственность в матчах. Каковы слабые стороны Митая? Это больше не недостаток, а особенность: у него нет такой мощной физики, как у защитников “Ювентуса”, вошедших в историю».

Перед Евро-2024 опять появились новости об интересе к Митаю из Серии А. Другое итальянское издание Corriere dello Sport написало, что защитник находится в фокусе внимания «Лацио» и неожиданно попавшей в Лигу чемпионов «Болоньи». Очевидно, одна из причин, по которой за Марио следят в Италии, — его возраст. К 20 годам он сыграл уже 15 матчей за сборную Албании. На Евро-2024 железнодорожник входит в группу самых молодых участников турнира. В современном футболе игроков зачастую подписывают, исходя из их качеств и потенциала, а не за сегодняшний уровень игры.

Тем более в национальной команде Митай хорошо проявил себя в отборочном цикле чемпионата Европы, где албанцы выиграли группу с Чехией, Польшей, Молдавией и Фарерскими островами. Марио стал лучшим в сборной по количеству перехватов (12), третьим по отборам (10), точным передачам на чужой трети (52), выносам мяча (22) и выигранным единоборствам (43). Главный тренер сборной Албании бразилец Силвиньо тоже максимально тепло отзывался о защитнике «Локомотива» перед стартом Евро-2024.

«Митай — молод и тактически силён, ему нужно играть больше. Я очень люблю его! Я помогал ему в становлении, видел его в сборной. Он проделал хорошую работу. Ему нужно совершенствоваться, где бы он ни играл — в России или любой другой стране мира», — говорил Силвиньо.

Чемпионат Европы в Германии — большой рынок, на который Митай отправился, чтобы продать себя в топ-лигу. В обоих матчах сборной Албании на турнире с Италией (1:2) и Хорватией (2:2) железнодорожник отыграл с первой и до последней минуты на левом фланге защиты. В целом Марио справляется, пусть и не показывает какой-то выдающейся игры. С Италией он совершил два отбора и пять перехватов, выиграл три единоборства из пяти. С Хорватией у Митая было два отбора и семь выносов. Правда, при этом в его статистике только одно выигранное единоборство из восьми. Зато именно после прострела левого защитника Клаус Гясула забил спасительный второй гол в ворота хорватов.

В переход Митая в «Ювентус», откровенно говоря, не верится. Но, вполне возможно, Марио действительно уедет в Италию по окончании Евро-2024, особенно если выдержит проверку сборной Испании в 3-м туре группового этапа. В случае трансфера он станет как минимум десятым игроком, который уйдёт этим летом из «Локомотива» после голкиперов Маринато Гильерме и Даниила Худякова, защитника Станислава Магкеева, полузащитников Антона Миранчука, Рифата Жемалетдинова и Михаила Щетинина, нападающих Артёма Дзюбы, Саида Хамулича и Максима Глушенкова.