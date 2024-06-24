Евро раскрутил игрока «Локо». Теперь защитник сборной Албании уедет в «Ювентус»?

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BНе начался
22:00АлбанияИспания
Группа BНе начался
22:00ХорватияИталия
Группа DНе начался
25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
25.06ФранцияПольша
Группа CНе начался
25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.06Швейцария2B
1/8 финалаНе начался
29.06Германия2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.06Испания3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.07Португалия3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
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10.07W47W48
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3
Словения
22
4
Сербия
21
Группа D
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Нидерланды
24
2
Франция
24
3
Австрия
23
4
Польша
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23
3
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Португалия
26
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Турция
23
3
Чехия
21
4
Грузия
21
17:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Евро раскрутил игрока «Локо». Теперь защитник сборной Албании уедет в «Ювентус»?

А ведь в России Митай даже не всегда попадает в основу.

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Источник: Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

На Евро-2024 выступают три игрока из РПЛ (плюс Дркушич из вылетевшего в Первую лигу «Сочи»), и один из них, судя по всему, пользуется повышенным спросом на европейском трансферном рынке. Как ни удивительно, речь идёт о защитнике сборной Албании Марио Митае. Хотя этого легионера, казалось бы, не отнесёшь к ключевым фигурам «Локомотива».

В завершившемся сезоне РПЛ Митай провёл 21 матч, а в основе — только 12. По игровому времени в чемпионате России он стал лишь 14-м в составе «Локомотива». Результативных действий не совершал, заработал четыре жёлтые карточки и запомнился прежде всего универсализмом. То роль опорника исполнял, то закрывал левый фланг обороны и даже полузащиты. На взгляд со стороны, Марио не слишком выделялся на фоне многих других иностранцев в нашей лиге.

Тем не менее ещё в декабре появилась информация об интересе к Митаю загребского «Динамо», дошедшего в этом сезоне до ⅛ финала Лиги конференций. Тогда хорватский клуб предлагал за защитника € 4 млн — аренду с выкупом в летнее окно. «Локомотив» же, по неофициальной информации, потребовал за албанца € 7 млн. Сделка не состоялась. По данным Transfermarkt, покупали Марио железнодорожники летом 2022 года у греческого АЕКа за € 3 млн.

Весной вокруг Митая стало больше громких слухов. Издание Tuttosport написало, что албанец может перейти в «Ювентус». Согласно источнику, представители туринского клуба просматривали Марио в матчах за национальную команду. Сообщалось, что «Ювентус» устраивают трансферная стоимость защитника и размер зарплаты, на которую претендует Митай. Железнодорожники, как утверждало издание, запросили уже € 8−10 млн за своего игрока.

Бывший спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн, при котором Марио и появился в московской команде, рассказал в марте, что знает об интересе к защитнику топ-клубов Серии А. По словам Цорна, ещё в конце прошлого года итальянцы связывались с ним и запрашивали информацию о Митае. А экс-тренер сборной Албании, итальянец Эдоардо Рейя расхваливал Марио в интервью для итальянских журналистов.

«Он человек с высокими моральными качествами. Меня очень поразило то, как он меняется: вне поля он никогда не бывает на виду, скорее, его можно назвать застенчивым. Однако на поле он показывает себя большой личностью, гораздо большей, чем ожидают от человека его возраста. Он уверен в своих силах и не боится брать на себя ответственность в матчах. Каковы слабые стороны Митая? Это больше не недостаток, а особенность: у него нет такой мощной физики, как у защитников “Ювентуса”, вошедших в историю».

Перед Евро-2024 опять появились новости об интересе к Митаю из Серии А. Другое итальянское издание Corriere dello Sport написало, что защитник находится в фокусе внимания «Лацио» и неожиданно попавшей в Лигу чемпионов «Болоньи». Очевидно, одна из причин, по которой за Марио следят в Италии, — его возраст. К 20 годам он сыграл уже 15 матчей за сборную Албании. На Евро-2024 железнодорожник входит в группу самых молодых участников турнира. В современном футболе игроков зачастую подписывают, исходя из их качеств и потенциала, а не за сегодняшний уровень игры.

Тем более в национальной команде Митай хорошо проявил себя в отборочном цикле чемпионата Европы, где албанцы выиграли группу с Чехией, Польшей, Молдавией и Фарерскими островами. Марио стал лучшим в сборной по количеству перехватов (12), третьим по отборам (10), точным передачам на чужой трети (52), выносам мяча (22) и выигранным единоборствам (43). Главный тренер сборной Албании бразилец Силвиньо тоже максимально тепло отзывался о защитнике «Локомотива» перед стартом Евро-2024.

«Митай — молод и тактически силён, ему нужно играть больше. Я очень люблю его! Я помогал ему в становлении, видел его в сборной. Он проделал хорошую работу. Ему нужно совершенствоваться, где бы он ни играл — в России или любой другой стране мира», — говорил Силвиньо.

Чемпионат Европы в Германии — большой рынок, на который Митай отправился, чтобы продать себя в топ-лигу. В обоих матчах сборной Албании на турнире с Италией (1:2) и Хорватией (2:2) железнодорожник отыграл с первой и до последней минуты на левом фланге защиты. В целом Марио справляется, пусть и не показывает какой-то выдающейся игры. С Италией он совершил два отбора и пять перехватов, выиграл три единоборства из пяти. С Хорватией у Митая было два отбора и семь выносов. Правда, при этом в его статистике только одно выигранное единоборство из восьми. Зато именно после прострела левого защитника Клаус Гясула забил спасительный второй гол в ворота хорватов.

В переход Митая в «Ювентус», откровенно говоря, не верится. Но, вполне возможно, Марио действительно уедет в Италию по окончании Евро-2024, особенно если выдержит проверку сборной Испании в 3-м туре группового этапа. В случае трансфера он станет как минимум десятым игроком, который уйдёт этим летом из «Локомотива» после голкиперов Маринато Гильерме и Даниила Худякова, защитника Станислава Магкеева, полузащитников Антона Миранчука, Рифата Жемалетдинова и Михаила Щетинина, нападающих Артёма Дзюбы, Саида Хамулича и Максима Глушенкова.

Анатолий Романов

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