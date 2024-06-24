Тренер Хорватии Далич: Нам нужна только победа над Италией, я не хочу домой так рано

«Это ещё один матч в серии исторических для нас игр. Мы готовы, и я верю, что всё пройдёт хорошо. Все здоровы, кроме [Домагоя] Виды, который не выйдет в стартовом составе. Все остальные в порядке. Мы осознаём ситуацию, что стадия плей-офф уже началась. Нам нужна только победа. С тремя очками мы выходим дальше. В любом другом случае мы отправимся домой. А я не хочу возвращаться домой так рано», — приводит слова Далича пресс-служба УЕФА.