Тони Кроос установил рекорд чемпионатов Европы
Полузащитник сборной Германии установил новый рекорд по количеству точных передач за групповой этап на чемпионатах Европы. Об этом сообщает Opta Sports.
Полузащитник сборной Германии установил новый рекорд по количеству точных передач за групповой этап на чемпионатах Европы. Об этом сообщает Opta Sports.
За три игры группового раунда с Шотландией (5:1), Венгрией (2:0) и Швейцарией (1:1) Кроос отдал 324 точные передачи — ровно на одну больше, чем на Евро-2016. Таким образом 34-летний полузащитник побил свой рекорд восьмилетней давности.
Тройку лидеров по числу точных передач за групповой этап в истории чемпионатов Европы замыкает бывший полузащитник сборной Испании Хави, которые на Евро-2012 сделал 317 точных передач.
В матчах группового этапа Тони Кроос отыграл 260 из 270 минут, не сумев отметится результативными действиями. Евро-2024 станет последним турниром в карьере 34-летнего полузащитника.
Сборная Германии заняла первое место в группе А, набрав семь очков. В ⅛ финала хозяева турнира сыграют с командой, занявшей второе место в группе С (Англия, Дания, Словения, Сербия). Встреча пройдет в Дортмунде в субботу, 29 июня.