Тони Кроос установил рекорд чемпионатов Европы

За три игры группового раунда с Шотландией (5:1), Венгрией (2:0) и Швейцарией (1:1) Кроос отдал 324 точные передачи — ровно на одну больше, чем на Евро-2016. Таким образом 34-летний полузащитник побил свой рекорд восьмилетней давности.

Тройку лидеров по числу точных передач за групповой этап в истории чемпионатов Европы замыкает бывший полузащитник сборной Испании Хави, которые на Евро-2012 сделал 317 точных передач.

В матчах группового этапа Тони Кроос отыграл 260 из 270 минут, не сумев отметится результативными действиями. Евро-2024 станет последним турниром в карьере 34-летнего полузащитника.