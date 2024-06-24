Левандовски ответил на вопрос об уходе из сборной после Евро-2024

«Я правда не знаю. На это влияют различные факторы. Играть столько лет на определенном уровне, с большими ожиданиями, пытаться воплотить в жизнь не только свои мечты, но и мечты польского народа — это бремя. Конечно, я хорошо себя чувствую в команде. Атмосфера, какая она изнутри, заставляет получать удовольствие от пребывания здесь. Физически меня это тоже не беспокоит.



Не хочу в дальнейшем жалеть, что ушел из сборной слишком рано, хотя мог ещё играть дольше. С другой стороны, я не хочу бороться с этим решением, когда наступит этот момент. В нынешнем виде оно еще не пришло. Мне нужно почувствовать это внутри себя. На это, конечно, никто не повлияет. Только я и моя семья — никто со стороны», — сказал Левандовски.