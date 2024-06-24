Левандовски ответил на вопрос об уходе из сборной после Евро-2024
Капитан сборной Польши Роберт Левандовски ответил на вопрос о завершении карьеры в национальной команде после вылета c Евро-2024. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Капитан сборной Польши Роберт Левандовски ответил на вопрос о завершении карьеры в национальной команде после вылета c Евро-2024. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
На групповом этапе сборная Польши проиграла командам Нидерландов (1:2) и Австрии (1:3), после чего стала первой командой на турнире, потерявшей шансы на выход из группы.
«Я правда не знаю. На это влияют различные факторы. Играть столько лет на определенном уровне, с большими ожиданиями, пытаться воплотить в жизнь не только свои мечты, но и мечты польского народа — это бремя. Конечно, я хорошо себя чувствую в команде. Атмосфера, какая она изнутри, заставляет получать удовольствие от пребывания здесь. Физически меня это тоже не беспокоит.
Не хочу в дальнейшем жалеть, что ушел из сборной слишком рано, хотя мог ещё играть дольше. С другой стороны, я не хочу бороться с этим решением, когда наступит этот момент. В нынешнем виде оно еще не пришло. Мне нужно почувствовать это внутри себя. На это, конечно, никто не повлияет. Только я и моя семья — никто со стороны», — сказал Левандовски.
Во вторник, 25 июня сборная Польши в Дортмунде проведет заключительный матч группового этапа турнира с Францией, однако эта встреча уже не будет иметь никакого турнирного значения для поляков. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.
Левандовски пропустил первый матч сборной на Евро-2024 из-за надрыва двуглавой мышцы бедра, полученной в товарищеской встрече против Турции (2:1). В матче с Австрией 35-летний нападающий вышел на замену и провел на поле 31 минуту, успев отличиться лишь желтой карточкой.
Всего на счету Левандовски 151 матч за сборную Польши, в которых он забил 82 мяча. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды и рекордсменом по количеству сыгранных матчей.