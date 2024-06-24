Непомнящий назвал сборную, которая разочаровала его на Евро-2024

«Мне понравились испанцы, мне понравились немцы. Разочаровали только англичане, я их в начале турнира считал фаворитами. А вот французы, немцы и испанцы понравились», — приводит слова Непомнящего «Евро-Футбол. Ру».

Отметим, что Германия и Испания уже гарантировали выход в ⅛ финала на чемпионате Европы — 2024.

Сборная Англии в группе C идёт на первом месте с четырьмя очками. А Франция в группе D набрала четыре очка после двух туров и располагается на втором месте в своём квартете.