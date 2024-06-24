Потерявший сознание в матче с Шотландией игрок перенес операцию

На 68-й минуте Варга столкнулся с вратарем шотландцев Ангусом Ганном, получив от него удар локтем в голову. В результате столкновения нападающий потерял сознание, после чего вокруг него развернули ширму, чтобы оказать ему помощь прямо на газоне.

Варга был госпитализирован в одну из больниц в Штутгарте, где у него были выявлены множественные переломы лицевых костей со смещением. Отец футболиста Андраш Варга сообщил, что его сын перенесет операцию.

«Мы с женой ждем новостей по поводу результата операции, которые нам присылает девушка Барни. Пока неизвестно, когда его выпишут из больницы и как много он пропустит. Наша семья пережила трудные моменты перед телеэкраном, но теперь мы можем немного успокоиться», — сказал Варга-старший.

Врач «Ференцвароша» Гергели Паниш заявил, что если операция пройдет успешно, то Варга сможет рассчитывать на выписку уже в среду. Однако на турнире 29-летний нападающий в любом случае больше не сыграет.

Варга стал автором первого мяча сборной Венгрии на Евро-2024, который был забит в матче со сборной Швейцарии (1:3). В минувшем сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром «Ференцвароша», забив в 43 матчах 30 мячей.

Сборная Венгрии закончила групповой этап на третьем месте в группе А, набрав благодаря победе над шотландцами три очка. Команда Марко Росси сохраняет шансы на попадание в плей-офф с третьей позиции.