Лучший бомбардир Чехии на Евро пропустит матч с Турцией

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В предыдущем матче против команды Грузии (1:1) 28-летний нападающий получил травму икроножной мышцы. Главный тренер команды Иван Гашек выразил надежду, что форвард «Байера» успеет восстановиться к игре с турками, однако результаты углубленного медицинского обследования подтвердили, что Шик не успеет восстановиться вовремя.

Патрик Шик является лучшим бомбардиром в истории сборной Чехии на чемпионатах Европы. На Евро-2020 он разделил звание лучшего бомбардира турнира с Криштиану Роналду, забив пять мячей. На этом турнире Шик успел отличиться в ворота сборной Грузии.

Сборная Чехии имеет одно очко и занимает третье место в группе F. Матч против Турции пройдет в Гамбурге в среду, 26 июня. Для выхода в плей-офф чехам необходима только победа. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.