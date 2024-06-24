Мбаппе отпраздновал гол на тренировке, бросив маску на землю

25-летний нападающий принял участие в тренировке национальной команды. Во время двухсторонки Мбаппе поразил ворота Марка Меньяна и решил отметить гол необычным образом, сняв с себя защитную маску и подбросив ее в воздух.

В концовке матче первого тура против сборной Австрии (1:0) Мбаппе получил перелом носа. Нападающему удалось избежать операции во время турнира — хирургическое вмешательство произойдет после Евро. До конца турнира Мбаппе будет играть в защитной маске.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам решил не рисковать здоровьем Мбаппе и оставил его на скамейке во время матча против сборной Нидерландов (0:0).