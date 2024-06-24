Мбаппе отпраздновал гол на тренировке, бросив маску на землю
Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе готовится сыграть в заключительном матче группового этапа Евро-2024 против команды Польши.
Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе готовится сыграть в заключительном матче группового этапа Евро-2024 против команды Польши.
25-летний нападающий принял участие в тренировке национальной команды. Во время двухсторонки Мбаппе поразил ворота Марка Меньяна и решил отметить гол необычным образом, сняв с себя защитную маску и подбросив ее в воздух.
В концовке матче первого тура против сборной Австрии (1:0) Мбаппе получил перелом носа. Нападающему удалось избежать операции во время турнира — хирургическое вмешательство произойдет после Евро. До конца турнира Мбаппе будет играть в защитной маске.
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам решил не рисковать здоровьем Мбаппе и оставил его на скамейке во время матча против сборной Нидерландов (0:0).
Нидерланды и Франция имеют по четыре очка и делят между собой лидерство в группе. В заключительном матче группового этапа голландцы в Берлине сыграют со сборной Австрии, в то время как французы в Дортмунде будут играть с командой Польши. Матчи пройдут во вторник, 25 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.