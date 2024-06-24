Шотландская болельщица показала, как надо пить пиво на Евро: видео
Болельщики сборной Шотландии продолжают уничтожать запасы пенного напитка в немецких пабах.
Болельщики сборной Шотландии продолжают уничтожать запасы пенного напитка в немецких пабах.
В сети появилось видео, на котором запечатлено, как болельщица «Тартановой армии» в непринужденной манере выпивает бокал темного пива без помощи рук. Ее поступок был встречен аплодисментами собравшихся.
Ранее сообщалось, что болельщикам сборной Англии на Евро-2024 может не хватить запасов пива в пабах Кельна, где ранее команда Шотландии сыграла против сборной Швейцарии (1:1). В город на Рейне прибыло около 100 тыс. шотландских болельщиков, которые за три дня выпили около миллиона пинт пива (1 британская пинта ≈ 0,568 литра). Таким образом, на каждого болельщика пришлось чуть менее шести литров выпитого пива.
Ранее английские болельщики выпили двухмесячный запас пива в одном из немецких ресторанов в Гельзенкирхене перед матчем команды Гарета Саутгейта против сборной Сербии (1:0).
Сборная Шотландии завершила свое выступление на Евро-2024, заняв последнее место в группе А. Команда Стива Кларка в матче открытия турнира разгромно проиграла Германии (1:5), затем отобрала очки у сборной Швейцарии (1:1), после чего в заключительном матче группового этапа минимально уступила венграм (0:1).