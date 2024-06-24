Албания — Испания: стартовые составы команд на матч Евро-2024

Национальные команды Албании и Испании на Евро-2024 выступают в группе В. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Хорватии и Италии. После 2-го тура албанцы набрали одно очко, испанцы — шесть, хорваты — одно, в активе национальной команды Италии три очка.