Италия впервые за 26 лет вышла на матч Евро и ЧМ без игроков «Ювентуса»
Ни один игрок «Ювентуса» не попал в стартовый состав сборной Италии на заключительный матч группового этапа Евро-2024 против сборной Хорватии.
Ни один игрок «Ювентуса» не попал в стартовый состав сборной Италии на заключительный матч группового этапа Евро-2024 против сборной Хорватии.
Последний раз итальянцы с первых минут выходили на поле без игроков туринской команды на ЧМ-1998 против сборной Камеруна (3:0).
Стартовый состав Италии:
В запасе остались четыре игрока «Ювентуса»: защитники Андреа Камбьязо и Федерико Гатти, полузащитник Николо Фаджоли и нападающий Федерико Кьеза. В матчах против Албании (2:1) и Испании (0:1) главный тренер «Скуадры Адзурры» Лучано Спаллетти выставлял в стартовый состав Федерико Кьезу.
Сборная Италии с тремя очками занимает второе место в группе С. Позади действующих чемпионов Европы располагаются команды Албании и Хорватии, в активе которых по одному баллу.