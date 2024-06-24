Италия впервые за 26 лет вышла на матч Евро и ЧМ без игроков «Ювентуса»

Последний раз итальянцы с первых минут выходили на поле без игроков туринской команды на ЧМ-1998 против сборной Камеруна (3:0).

Стартовый состав Италии:

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма;

Джанлуиджи Доннарумма; Защитники: Джованни Ди Лоренцо, Алессандро Бастони, Риккардо Калафьори, Маттео Дармиан;

Джованни Ди Лоренцо, Алессандро Бастони, Риккардо Калафьори, Маттео Дармиан; Полузащитники: Жоржиньо, Николо Барелла, Федерико Димарко, Лоренцо Пеллегрини, Джакомо Распадори;

Жоржиньо, Николо Барелла, Федерико Димарко, Лоренцо Пеллегрини, Джакомо Распадори; Нападающий: Матео Ретеги.

В запасе остались четыре игрока «Ювентуса»: защитники Андреа Камбьязо и Федерико Гатти, полузащитник Николо Фаджоли и нападающий Федерико Кьеза. В матчах против Албании (2:1) и Испании (0:1) главный тренер «Скуадры Адзурры» Лучано Спаллетти выставлял в стартовый состав Федерико Кьезу.