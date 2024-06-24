Тренер сборной Австрии Рангник: Нидерланды будто играют так, как играли во времена Круиффа

«Нидерланды — такой же сильный соперник, как и Франция. Может, чуть послабее, потому что у французов страна больше. Голландцы играют на очень высоком уровне, но я хочу видеть отрезки, в которых мы доминируем. Надо сыграть в интенсивный силовой футбол. Тогда сможем показать, на что мы способны. Такое ощущение, что голландцы продолжают играть так, как играли во времена Круиффа — вертикально и широко. В завтрашнем матче важную роль сыграют подборы и отскоки», — приводит слова Рангника пресс-служба УЕФА.