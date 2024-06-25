Италия вырвала ничью у Хорватии и вышла в плей-офф Евро-2024

29 фотографий 29 фотографий 29 фотографий

Встреча проходила в Лейпциге. Первый тайм прошел под ощутимым игровым преимуществом итальянской команды, у «Скуадры Адзурры» было несколько моментов у хорватских ворот. Самый явный из них на 27-й минуте упустил Алессандро Бастони, который после подачи Николо Бареллы бил головой в упор, но Доминик Ливакович сумел продемонстрировать чудеса вратарской реакции.

Ключевой момент встречи произошел на 53-й минуте, когда мяч после удара Андрея Крамарича в штрафной попал в руку Давиде Фраттези. После просмотра VAR главный арбитр Данни Маккели указал на точку, к которой подошел капитан хорватской сборной Лука Модрич. Ветеран пробил в левый нижний от вратаря угол, но Джанлуиджи Доннарумма успел сложиться и потащить удар.

Удивительно, но чтобы исправиться за свой промах, Модричу понадобилось всего 32 секунды. Хорватам удалось быстро завладеть мячом и провести атаку — Лука Сучич подал в штрафную, Анте Будимир с близкого расстояния сумел пробить по воротам. Доннарумма отбил мяч перед собой, но на подборе внезапно оказался Модрич, который в окружении пяти итальянских защитников сумел отправить мяч в ворота.

Модрич забил в возрасте 38 лет и 289 дней и стал самым возрастным автором гола в истории чемпионатов Европы. Хорват превзошел достижение бывшего нападающего сборной Австрии Ивицы Вастича, который на Евро-2008 реализовал пенальти в ворота сборной Польши (1:1) в возрасте 38 лет и 257 дней.

После забитого мяча хорваты бросились оборонять результат, который выводил их на второе место в группе и решал задачу по выходу в плей-офф. С этой задачей команда Златко Далича успешно справлялась на протяжении более 40 минут игры. Маккели добавил аж восемь минут ко второму тайму и именно на восьмой добавленной минуте итальянцы сумели сравнять счет. Центральный защитник Риккардо Калафьори подключился к атаке, протащил мяч к воротам и выдал передачу на Маттию Дзакканьи, который отправил его в дальнюю девятку ворот Ливаковича.

Сборная Италии чудесным образом сумела вырвать ничейный результат, который позволил команде Лучано Спаллетти с четырьмя очками финишировать на второй строчке в группе В. В ⅛ финала итальянцы в Берлине сыграют со сборной Швейцарии. Встреча пройдет в субботу, 29 июня.