Италия вырвала ничью у Хорватии и вышла в плей-офф Евро-2024

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
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Группа EЗавершен
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22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
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23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
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Группа BЗавершен
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24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
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Группа DНе начался
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Группа CНе начался
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22:00ДанияСербия
Группа CНе начался
тв
22:00АнглияСловения
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26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
тв
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
тв
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
тв
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.06Швейцария2B
1/8 финалаНе начался
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1/8 финалаНе начался
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30.06Испания3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
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1/8 финалаНе начался
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1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
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5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
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9.07W45W46
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Португалия
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23
3
Чехия
21
4
Грузия
21
00:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Италия вырвала ничью у Хорватии и вышла в плей-офф Евро-2024

Сборная Хорватии сыграла вничью с Италией (1:1) в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

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29
фотографий

Встреча проходила в Лейпциге. Первый тайм прошел под ощутимым игровым преимуществом итальянской команды, у «Скуадры Адзурры» было несколько моментов у хорватских ворот. Самый явный из них на 27-й минуте упустил Алессандро Бастони, который после подачи Николо Бареллы бил головой в упор, но Доминик Ливакович сумел продемонстрировать чудеса вратарской реакции.

Ключевой момент встречи произошел на 53-й минуте, когда мяч после удара Андрея Крамарича в штрафной попал в руку Давиде Фраттези. После просмотра VAR главный арбитр Данни Маккели указал на точку, к которой подошел капитан хорватской сборной Лука Модрич. Ветеран пробил в левый нижний от вратаря угол, но Джанлуиджи Доннарумма успел сложиться и потащить удар.

Удивительно, но чтобы исправиться за свой промах, Модричу понадобилось всего 32 секунды. Хорватам удалось быстро завладеть мячом и провести атаку — Лука Сучич подал в штрафную, Анте Будимир с близкого расстояния сумел пробить по воротам. Доннарумма отбил мяч перед собой, но на подборе внезапно оказался Модрич, который в окружении пяти итальянских защитников сумел отправить мяч в ворота.

Модрич забил в возрасте 38 лет и 289 дней и стал самым возрастным автором гола в истории чемпионатов Европы. Хорват превзошел достижение бывшего нападающего сборной Австрии Ивицы Вастича, который на Евро-2008 реализовал пенальти в ворота сборной Польши (1:1) в возрасте 38 лет и 257 дней.

После забитого мяча хорваты бросились оборонять результат, который выводил их на второе место в группе и решал задачу по выходу в плей-офф. С этой задачей команда Златко Далича успешно справлялась на протяжении более 40 минут игры. Маккели добавил аж восемь минут ко второму тайму и именно на восьмой добавленной минуте итальянцы сумели сравнять счет. Центральный защитник Риккардо Калафьори подключился к атаке, протащил мяч к воротам и выдал передачу на Маттию Дзакканьи, который отправил его в дальнюю девятку ворот Ливаковича.

Сборная Италии чудесным образом сумела вырвать ничейный результат, который позволил команде Лучано Спаллетти с четырьмя очками финишировать на второй строчке в группе В. В ⅛ финала итальянцы в Берлине сыграют со сборной Швейцарии. Встреча пройдет в субботу, 29 июня.

Хорватия в очередной раз не сумела добиться успеха на чемпионате Европы. В активе команды Златко Далича два набранных очка, которые не позволяют «шашечным» рассчитывать на выход из группы с третьего места. Для Хорватии этот чемпионат Европы стал шестым в истории. Четырежды хорватам удавалось выйти из группы, однако в плей-офф они не одержали ни одной победы.

Хорватия
1:1
Первый тайм: 0:0
Италия
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