Испания идеально прошла групповой этап Евро. Такого не было 16 лет

Албания — Испания — 0:1, обзор матча Евро-2024, гол: Торрес, статистика, 24 июня 2024 | Источник: Getty Images

Сборная Испании провела заключительный матч на групповой стадии чемпионата Европы. И позволила себе выпустить на поле второй состав.

Встреча не имела никакого турнирного значения для сборной Испании. Команда Луиса де ла Фуэнте досрочно обеспечила себе выход в ⅛ финала с первого места. По этой причине тренер серьёзно изменил стартовый состав в сравнении с предыдущим матчем — сразу 10 новых игроков! Лишь Эмерик Лапорт сохранил статус неприкасаемого.

Место в основе нашлось и для 38-летнего Хесуса Наваса, которому доверили капитанскую повязку. К слову, он стал самым возрастным испанцем, кто сыграл на крупном турнире (чемпионатах мира и Европы). Когда Навас дебютировал за сборную Испании (ноябрь 2009-го), Ламину Ямалю было всего два года.

Албания перед заключительным туром располагалась на предпоследней строчке в группе. Команда Силвиньо сохраняла шансы на проход в ⅛ финала. Но для этого нужно было обыграть соперника, который не пропустил ни одного мяча. Нападающий же «Рубина» Мирлинд Даку пролетел мимо заявки после того, как схватил от УЕФА бан на два матча.

На 12-й минуте Навас едва не стал автором голевой передачи. Его заброс нашёл голову Микеля Мерино, но вратарь Томас Стракоша справился с ударом одноклубника Арсена Захаряна. Да, испанец пробил туда, где был голкипер, но мяч нырнул прямо перед албанцем. В общем, респект Стракоше.

Правда, через минуту албанцам пришлось доставать мяч из сетки своих ворот. Испанцы расчертили классную комбинацию, украшением которой стал разрезающий пас Дани Ольмо на Феррана Торреса. Футболист «Барселоны» убежал за спину защитнику «Локомотива» Марио Митаю и не оставил шансов вратарю — мяч влетел в сетку рикошетом от штанги. Албания впервые на турнире пропустила первой.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456249171&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В конце тайма Навас снова заходил на голевую передачу. Ветеран выгрыз мяч около углового флажка, а потом нашёл в чужой штрафной Ольмо. Но тот неудачно обработал мяч, а через секунду его удар заблокировали. Ставим ещё один плюсик Навасу. Такая игра в 38 лет (пусть и против слабенькой Албании) заслуживает уважения.

Испанцы могли забивать до перерыва ещё парочку голов. Однако Торрес головой запустил мяч над перекладиной, а Мерино из убойной позиции пробил куда-то на верхний ярус трибун стадиона в Дюссельдорфе. А что Албания? За весь первый тайм она нанесла всего один удар. И сделала это на 45-й минуте. У албанцев не получалось ничего, но в концовке Кристьян Аслани неплохо приложился из-за пределов штрафной площади. Голы с дальних дистанций — один из трендов нынешнего Евро, но на этот раз вратарь Давид Райя остановил удар.

Испания владела мячом 60% игрового времени, нанесла девять ударов, заработала четыре угловых и провела 24 атаки. Статистика Албании в первом тайме: один удар, один угловой и семь атак. Даже второй состав испанцев выглядел намного интереснее основы соперника. Подождите, а кому больше нужна победа? Но уж очень разный уровень у команд.

Через пару минут после перерыва Хоселу чуть не оформил один из самых красивых голов Евро-2024. Нападающий «Реала» пробил в падении с лёта, но немного не попал в ближний угол. Наверное, где-то улыбнулся Златан Ибрагимович. Однако в целом первые 10 минут второй половины Албания провела намного лучше, нежели весь первый тайм.

Нестандартный розыгрыш штрафного — то, что могло принести номинальным хозяевам успех. Испанцы прозевали передачу Аслани — футболист «Интера» отдал низом на вышедшего на замену Армандо Брою. Но Райя не задремал и справился с ударом. А потом де ла Фуэнте выпустил на поле юного Ямаля. В итоге на правом фланге испанцев играли 38-летний Навас и 16-летний Ямаль.

У Албании можно выделить Аслани. Кристьян выглядел активно, особенно после перерыва. После одного из его ударов болельщики сборной Испании облегченно выдохнули — мяч пролетел рядом с дальней штангой. Албанцы прибавили, соперник расслабился, и второй тайм получился не таким односторонним, как первый.

Если до перерыва команда Силвиньо нанесла всего один удар, то во второй половине — девять. Райя в добавленное время в красивом прыжке вытащил мяч после удара Брои. Албания покидает Евро-2024, поскольку заняла последнее место в группе. Однако команда вошла в историю благодаря самому быстрому голу на чемпионатах Европы.

А теперь приятная новость для болельщиков сборной Испании. Она завершила групповой этап с тремя победами в трёх матчах. Помните, когда с ней было такое в последний раз? В 2008 году. А кто тогда выиграл Евро? Испания. Но как будет теперь?