Невероятная развязка в группе смерти! Хорватия была в секундах от победы над Италией, но пропустила на 8-й добавленной минуте

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DНе начался
тв
19:00НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
тв
19:00ФранцияПольша
Группа CНе начался
тв
22:00ДанияСербия
Группа CНе начался
тв
22:00АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
тв
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
тв
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
тв
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.06Швейцария2B
1/8 финалаНе начался
29.06Германия2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.06Испания3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.07Португалия3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
24
2
Дания
22
3
Словения
22
4
Сербия
21
Группа D
1
Нидерланды
24
2
Франция
24
3
Австрия
23
4
Польша
20
Группа E
1
Румыния
23
2
Бельгия
23
3
Словакия
23
4
Украина
23
Группа F
1
Португалия
26
2
Турция
23
3
Чехия
21
4
Грузия
21
00:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Невероятная развязка в группе смерти! Хорватия была в секундах от победы над Италией, но пропустила на 8-й добавленной минуте

Что это вообще было?

Наверх
29
фотографий
29
фотографий
29
фотографий

То, что в квартете В будет весело в последнем туре, стало понятно сразу после жеребьевки. Не просто так именно его назвали группой смерти. Сюда забросило трех грандов — Испанию, Италию, Хорватию — и Албанию, которой многие пророчили скорый финал.

Получилось и правда зажигательно. Испанцы выступили увереннее всех — в первом туре разгромили хорватов (3:0), затем справились с Италией (1:0) и в последнем туре играли вторым составом в свое удовольствие с аутсайдером. Албанцы, правда, показали зубы — дали бой «Скуадре адзурре» и выгрызли ничью у балканских соседей в горячейшем матче. А вот Хорватия и Италия, которым суждено было сыграть в решающем поединке за выход в плей-офф, показали себя неоднозначно.

Хорваты в первых двух турах выбили рекордный среди всех команд этого Евро xG (5,16), но набрали всего одно очко. Причина — дырявая оборона, пропустившая пять мячей за две встречи. Проблема с центральными защитниками и опорной зоной преследовала «шашечных» весь турнир, но Златко Далич на решающую встречу решил сильно не тасовать состав — в основе вышел проваливший игру с Албанией Брозович, а Гвардиол вернулся на левый фланг обороны. В атаке же появился молодой Сучич, круто показавший себя в прошлой игре, с ним рядом — опытные Крамарич и Пашалич. Освежение атаки выглядело логичным, учитывая то, что хорватам для сохранения шансов на плей-офф нужно было непременно побеждать.

Для Италии перед началом матча расклад был более приятный — для почти гарантированного выхода из группы достаточно было и ничьей. И Спаллетти расчетливо изменил не только состав, но и схему — перешел на 3−5−2, насытив центр поля и сделав ставку на двух моторных нападающих Ретеги и Распадори, которые до этого момента были игроками запаса.

И, как показалось с первых минут, Италия собирается играть вторым номером. Футболисты в синем отошли назад, а Хорватия взяла мяч под контроль и много владела им на чужой половине поля. Уже на 5-й минуте плотный удар из-за штрафной нанес Сучич, но Доннарумма в красивом прыжке отвел угрозу.

К 20-й минуте итальянцы начали перехватывать инициативу, врубив высокий прессинг. Владение хорватов стало куда менее уверенным, а вскоре и вовсе мяч стал постоянно находиться в ногах футболистов Спаллетти. На 27-й минуте они должны были открывать счет, но Ливакович ответил на сейв Доннаруммы фантастическим спасением после удара головой Бастони. Это определенно один из лучших вратарских моментов на Евро-2024.

После этого игра чуть успокоилась, но напряжение висело в воздухе. Хорватия больше атаковала позиционно, хотя итальянцы в целом смогли отодвинуть игру от своих ворот и делали ставку на быстрый выход атаку через переводы на правый фланг и подключения Ди Лоренцо. Ясно было, что игра идет до первой ошибки.

И казалось, «Скуадра адзурра» слишком уж боялась ее совершить. Во втором тайме в атаке она смотрелась все так же безынициативно и даже аморфно. Спаллетти своей заменой в перерыве Пеллегрини на Фраттези прямо намекал, что будет закрывать игру еще сильнее. А вот Хорватия постепенно набирала нужный темп, подбираясь все ближе к заветной цели (помогла замена Пашалича на Будимира). И была вознаграждена — после удара Крамарича мяч попал в руку тому самому Фраттези. Судья после просмотра ВАР указал на точку, и тут началось настоящее кино.

К точке подошел Лука Модрич, но не смог реализовать попытку — Доннарумма, король прошлого Евро, божит и сейчас. Джанлуиджи в очередной раз спас команду на этом турнире, потащив из угла. Но на этом момент не закончился — менее через минуту в штрафную пошла опасная подача, Доннарумма снова спас после удара Будимира, но не успел накрыть добивание Модрича. Хорватский капитан не смог сдержать слез — настоящая драма самого возрастного бомбардира в истории чемпионатов Европы.

Во время загрузки произошла ошибка.

После гола рисунок игры ожидаемо изменился. Спаллетти тут же выпустил на поле моторного Кьезу, заменив Димарко и перестроив схему на четверку защитников. И почти тут же появился шанс сравнять счет — Бастони снова вылетал на мяч и бил головой с линии вратарский (на этот раз после углового), но не смог попасть в створ. Затем момент был у ушедшего налево Дармиана, но его удар заблокировали. Хорваты отошли назад, и оборона начинала трещать по швам, но кое-как держалась.

Здесь бы Италии прибавить в давлении, однако ресурса и выдумки на это будто не хватало. Не помог и выход татуированного здоровяка Скамакки, до которого мяч, по сути, и не доходил. Был один отличный шанс после прострела Кьезы, но Джанлука не дотянулся до мяча. Хорваты же попали в удобнейший для себя сценарий — игру они сушить умеют, контратаковать тоже. В концовке Брозович выполнил шикарный навес на Будимира, который наверняка вколотил бы мяч в сетку, если бы тот в последний момент не снял Бастони.

И тут арбитр Дани Маккели сделал итальянцам подарок, добавив аж 8 минут. Непонятно, где он насчитал столько, но хорваты больше семи из них спокойно вели дело к победе, в то время как команда Спаллетти готовилась принимать тонны критики за вялость и безыдейность.

Но все изменил один момент — центральный защитник Калафьори протащил мяч к чужой штрафной, покатил на вышедшего на замену Дзакканьи, и тот положил в дальний угол. И как же этот момент напомнил гол Дель Пьеро Германии в полуфинале ЧМ-2006!

Во время загрузки произошла ошибка.

Вся сборная Италии полетела отмечать гол к угловому флажку, а на лицо уже сидевшего на скамейке Модрича невозможно было смотреть. Он должен был стать героем этого вечера, не хватило всего 10 секунд. Теперь у Хорватии остаются лишь теоретические шансы продолжить выступление на Евро, ну, а Италия выходит в плей-офф со второго места. Любой, кто видел этот матч, запомнит его надолго.

Марк Бессонов

Хорватия
1:1
Первый тайм: 0:0
Италия
Читайте также от «Спорт-Экспресс»
Самый курьезный автогол на Евро-2024: турецкий защитник покатил мяч мимо вратаря
Германия спаслась в концовке и удержала первую строчку в группе.
Хвича проваливает Евро. Но мы запомним эту сборную Грузии не из-за него
Бенедикт Камбербэтч анонсировал Мстителей 5—он вернется к роли Доктора Стрэнджа
Все фотогалереи
ВидеоФото
28Гол на 98-й минуте вывел Италию в плей-офф со второго места
27Германия вырывает ничью и сохраняет первое место
20Португалия выиграла свою группу на Евро
27Нидерланды — Франция: первая нулевая ничья
20Испания одолела Италию на Евро-2024
24Англия не справилась с Данией
12Сербия спаслась в конце матча против Словении
18Германия вышла в плей-офф чемпионата Европы
19Хорватия и Албания дали жару на Евро
15Криштиану начал свой шестой Евро с победы
Главные темы
Пронзительный жест Бекхэма: навестил умирающего Эрикссона
Что нужно Хорватии, чтобы выйти в плей-офф Евро. Весь расклад
Испания идеально прошла групповой этап ЧЕ. Такого не было 16 лет
Евро раскрутил игрока «Локо». Теперь он уедет в «Ювентус»?
Лука Модрич стал самым возрастным автором гола в истории Евро
Невероятная развязка в группе смерти! Хорватия была в секундах от победы над Италией, но пропустила на 8-й добавленной минуте
Тренер сборной Австрии Рангник: Нидерланды будто играют так, как играли во времена Круиффа
Италия впервые за 26 лет вышла на матч Евро и ЧМ без игроков «Ювентуса»
Харри Кейну предложили перейти в клуб седьмой немецкой лиги
Албания — Испания: стартовые составы команд на матч Евро-2024
Шотландская болельщица показала, как надо пить пиво на Евро: видео
Мбаппе отпраздновал гол на тренировке, бросив маску на землю
Лучший бомбардир Чехии на Евро пропустит матч с Турцией
Вся история чемпионатов
История чемпионатов
1964
Испания
1
Испания
Испания
2
СССР
СССР
3
Венгрия
Венгрия
1972
Бельгия
1
ФРГ
ФРГ
2
СССР
СССР
3
Бельгия
Бельгия
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
2000
Бельгия/Нидерланды
1
Франция
Франция
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Нидерланды
Нидерланды
Отец полузащитника сборной Бельгии Троссарда высказался о Доменико Тедеско
Потерявший сознание в матче с Шотландией игрок перенес операцию
Непомнящий назвал сборную, которая разочаровала его на Евро-2024
Левандовски ответил на вопрос об уходе из сборной после Евро-2024
Тони Кроос установил рекорд чемпионатов Европы
Английским фанатам на Евро может не хватить пива из-за шотландцев
Стало известно, сыграет ли Мбаппе за Францию в следующем матче
Витсель и Менье не тренировались со сборной Бельгии перед матчем с Украиной на Евро-2024
Тренер Хорватии Далич: Нам нужна только победа над Италией, я не хочу домой так рано
Рюдигер может пропустить матч сборной Германии в ⅛ финала Евро, пишут СМИ
Спаллетти высказался о предстоящем матче с Хорватией на Евро
Получивший травму футболист сборной Венгрии Варга пропустит оставшиеся игры Евро
Как выбирают лучших игроков матчей Евро? Один из экспертов — экс-тренер сборной России
«Олимпиада в Париже будет одной из худших в истории». Карякин — о чистоте Сены и российских флагах на Евро-2024
Испания — лучшая команда Евро. Она забила на принципы
Решающий день Евро-2024 для Италии и Хорватии. Что нужно командам для выхода в плей-офф?
Страшное столкновение в матче Шотландия — Венгрия. Флешбеки Эриксена-2021
Спасение Германии и самый поздний гол в истории Евро. Что творится на чемпионате Европы
Барнабаш Варга находится в сознании в больнице Штутгарта
Жуткая травма и ураганная развязка: Венгрия вырвала победу на 90+10-й минуте! Но хватит ли ее для плей-офф?
Венгрия забила самый поздний гол в истории чемпионатов Европы
«Немецкая машина» забуксовала, но не сломалась. Гол Фюллькруга спас от поражения и встречи с Италией
Нигматуллин — о лучшем вратаре Евро: Его игра стала откровением
Все стадионы
Стадионы
Арена АуфШальке (Фелтинс-Арена, Шальке)
Арена Мюнхен (Альянц Арена, Мюнхен)
Дюссельдорф Арена (Меркур Шпиль-Арена, Дюссельдорф)
Олимпиаштадион (Берлин)
Стадион BVB (Сигнал Идуна Парк, Дортмунд)
Стадион Кельн (Рейн Энерги, Кельн)
Стадион Лейпциг (Ред Булл Арена, Лейпциг)
Фолькспаркштадион (Гамбург)
Франкфурт Арена (Дойче банк Парк, Франкфурт-на-Майне)
Штутгарт Арена (МХП-Арена, Штутгарт)
Швейцария вслед за Германией вышла в плей-офф Евро-2024
Гризманн рассмеялся от вида Мбаппе в новой маске: видео
Нойер побил рекорд по числу матчей на чемпионатах Европы по футболу среди вратарей
Тренер сборной Испании де ла Фуэнте: В матче с Албанией на кону будет очень многое
Бубнов оценил шансы сборной Грузии выйти в ⅛ финала Евро-2024
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь