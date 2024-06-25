Невероятная развязка в группе смерти! Хорватия была в секундах от победы над Италией, но пропустила на 8-й добавленной минуте

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То, что в квартете В будет весело в последнем туре, стало понятно сразу после жеребьевки. Не просто так именно его назвали группой смерти. Сюда забросило трех грандов — Испанию, Италию, Хорватию — и Албанию, которой многие пророчили скорый финал.

Получилось и правда зажигательно. Испанцы выступили увереннее всех — в первом туре разгромили хорватов (3:0), затем справились с Италией (1:0) и в последнем туре играли вторым составом в свое удовольствие с аутсайдером. Албанцы, правда, показали зубы — дали бой «Скуадре адзурре» и выгрызли ничью у балканских соседей в горячейшем матче. А вот Хорватия и Италия, которым суждено было сыграть в решающем поединке за выход в плей-офф, показали себя неоднозначно.

Хорваты в первых двух турах выбили рекордный среди всех команд этого Евро xG (5,16), но набрали всего одно очко. Причина — дырявая оборона, пропустившая пять мячей за две встречи. Проблема с центральными защитниками и опорной зоной преследовала «шашечных» весь турнир, но Златко Далич на решающую встречу решил сильно не тасовать состав — в основе вышел проваливший игру с Албанией Брозович, а Гвардиол вернулся на левый фланг обороны. В атаке же появился молодой Сучич, круто показавший себя в прошлой игре, с ним рядом — опытные Крамарич и Пашалич. Освежение атаки выглядело логичным, учитывая то, что хорватам для сохранения шансов на плей-офф нужно было непременно побеждать.

Для Италии перед началом матча расклад был более приятный — для почти гарантированного выхода из группы достаточно было и ничьей. И Спаллетти расчетливо изменил не только состав, но и схему — перешел на 3−5−2, насытив центр поля и сделав ставку на двух моторных нападающих Ретеги и Распадори, которые до этого момента были игроками запаса.

И, как показалось с первых минут, Италия собирается играть вторым номером. Футболисты в синем отошли назад, а Хорватия взяла мяч под контроль и много владела им на чужой половине поля. Уже на 5-й минуте плотный удар из-за штрафной нанес Сучич, но Доннарумма в красивом прыжке отвел угрозу.

К 20-й минуте итальянцы начали перехватывать инициативу, врубив высокий прессинг. Владение хорватов стало куда менее уверенным, а вскоре и вовсе мяч стал постоянно находиться в ногах футболистов Спаллетти. На 27-й минуте они должны были открывать счет, но Ливакович ответил на сейв Доннаруммы фантастическим спасением после удара головой Бастони. Это определенно один из лучших вратарских моментов на Евро-2024.

После этого игра чуть успокоилась, но напряжение висело в воздухе. Хорватия больше атаковала позиционно, хотя итальянцы в целом смогли отодвинуть игру от своих ворот и делали ставку на быстрый выход атаку через переводы на правый фланг и подключения Ди Лоренцо. Ясно было, что игра идет до первой ошибки.

И казалось, «Скуадра адзурра» слишком уж боялась ее совершить. Во втором тайме в атаке она смотрелась все так же безынициативно и даже аморфно. Спаллетти своей заменой в перерыве Пеллегрини на Фраттези прямо намекал, что будет закрывать игру еще сильнее. А вот Хорватия постепенно набирала нужный темп, подбираясь все ближе к заветной цели (помогла замена Пашалича на Будимира). И была вознаграждена — после удара Крамарича мяч попал в руку тому самому Фраттези. Судья после просмотра ВАР указал на точку, и тут началось настоящее кино.

К точке подошел Лука Модрич, но не смог реализовать попытку — Доннарумма, король прошлого Евро, божит и сейчас. Джанлуиджи в очередной раз спас команду на этом турнире, потащив из угла. Но на этом момент не закончился — менее через минуту в штрафную пошла опасная подача, Доннарумма снова спас после удара Будимира, но не успел накрыть добивание Модрича. Хорватский капитан не смог сдержать слез — настоящая драма самого возрастного бомбардира в истории чемпионатов Европы.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456249172&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После гола рисунок игры ожидаемо изменился. Спаллетти тут же выпустил на поле моторного Кьезу, заменив Димарко и перестроив схему на четверку защитников. И почти тут же появился шанс сравнять счет — Бастони снова вылетал на мяч и бил головой с линии вратарский (на этот раз после углового), но не смог попасть в створ. Затем момент был у ушедшего налево Дармиана, но его удар заблокировали. Хорваты отошли назад, и оборона начинала трещать по швам, но кое-как держалась.

Здесь бы Италии прибавить в давлении, однако ресурса и выдумки на это будто не хватало. Не помог и выход татуированного здоровяка Скамакки, до которого мяч, по сути, и не доходил. Был один отличный шанс после прострела Кьезы, но Джанлука не дотянулся до мяча. Хорваты же попали в удобнейший для себя сценарий — игру они сушить умеют, контратаковать тоже. В концовке Брозович выполнил шикарный навес на Будимира, который наверняка вколотил бы мяч в сетку, если бы тот в последний момент не снял Бастони.

И тут арбитр Дани Маккели сделал итальянцам подарок, добавив аж 8 минут. Непонятно, где он насчитал столько, но хорваты больше семи из них спокойно вели дело к победе, в то время как команда Спаллетти готовилась принимать тонны критики за вялость и безыдейность.

Но все изменил один момент — центральный защитник Калафьори протащил мяч к чужой штрафной, покатил на вышедшего на замену Дзакканьи, и тот положил в дальний угол. И как же этот момент напомнил гол Дель Пьеро Германии в полуфинале ЧМ-2006!

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456249173&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вся сборная Италии полетела отмечать гол к угловому флажку, а на лицо уже сидевшего на скамейке Модрича невозможно было смотреть. Он должен был стать героем этого вечера, не хватило всего 10 секунд. Теперь у Хорватии остаются лишь теоретические шансы продолжить выступление на Евро, ну, а Италия выходит в плей-офф со второго места. Любой, кто видел этот матч, запомнит его надолго.