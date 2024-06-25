Лука Модрич стал самым возрастным автором гола в истории Евро

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На 54‑й минуте Модрич не смог реализовать пенальти в ворота сборной Италии, однако уже в следующем игровом эпизоде он открыл счет в игре, поразив ворота Джанлуиджи Доннаруммы. Хорват отличился в возрасте 38 лет и 289 дней.

Модрич превзошел достижение бывшего нападающего сборной Австрии Ивицы Вастича, который на Евро-2008 реализовал пенальти в ворота сборной Польши (1:1) в возрасте 38 лет и 257 дней. Примечательно, что Вастич является этническим хорватом — он родился в Сплите и выступал до 21 года выступал за одноименный футбольный клуб.

Хорваты упустили победу над сборной Италии (1:1), пропустив гол на восьмой компенсированной минуте. Этот результат не позволяет команде Златко Далича рассчитывать на выход в плей-офф турнира.