Лука Модрич стал самым возрастным автором гола в истории Евро
Капитан сборной Хорватии Лука Модрич стал самым возрастным автором гола в истории чемпионатов Европы по футболу. Об этом сообщает Opta Sports.
Капитан сборной Хорватии Лука Модрич стал самым возрастным автором гола в истории чемпионатов Европы по футболу. Об этом сообщает Opta Sports.
На 54‑й минуте Модрич не смог реализовать пенальти в ворота сборной Италии, однако уже в следующем игровом эпизоде он открыл счет в игре, поразив ворота Джанлуиджи Доннаруммы. Хорват отличился в возрасте 38 лет и 289 дней.
Модрич превзошел достижение бывшего нападающего сборной Австрии Ивицы Вастича, который на Евро-2008 реализовал пенальти в ворота сборной Польши (1:1) в возрасте 38 лет и 257 дней. Примечательно, что Вастич является этническим хорватом — он родился в Сплите и выступал до 21 года выступал за одноименный футбольный клуб.
Хорваты упустили победу над сборной Италии (1:1), пропустив гол на восьмой компенсированной минуте. Этот результат не позволяет команде Златко Далича рассчитывать на выход в плей-офф турнира.
Ранее Модрич говорил, что Евро-2024 будет для него последним турниром в сборной Хорватии, за которую он выступал с 2006 года. На его счету 178 матчей за национальную команду, в которых он забил 26 мячей и сделал 29 результативных передач.