Кошмар Хорватии — личная драма Модрича. Он не заслужил такой финал
Лука сделал все что мог, но, судя по всему, покидает Евро. Навсегда.
Лука сделал все что мог, но, судя по всему, покидает Евро. Навсегда.
Похоже, Модрич прощается с чемпионатом Европы — теоретические шансы на чудо еще есть, но слишком фантастичны. Для иконы Хорватии, которому осенью исполнится 39 лет, это наверняка был последний турнир в составе сборной в великой карьере.
Италия сотворила выдающийся камбэк, но Лука точно не заслужил такую концовку.
Хорватия с ним так ярко блистала на последних чемпионатах мира (серебро и бронза за четыре года!), что казалось — эта сказка продолжится вечно. А Модрич и в 40 не перестанет дирижировать атаками банды Златко Далича.
Да, уже не в статусе незаменимого лидера, как это случилось в «Реале». Там Луке пришлось смириться с новой ролью и освежать игру фирменными пасами, выходя со скамейки. Но его стремление пылить, страдать и выворачиваться наизнанку ради национальной команды просто поражало.
Хотя поддержка предательски исчезала в самые важные моменты. Даже от своих.
После ничьей с Албанией ветеран пришел на обязательное интервью и услышал: «Может, выйти в плей-офф попытаются молодые игроки? Или опять возрастные?» Лука прищурился, будто убедившись, что ему не послышалось — и ушел, не попрощавшись с журналистами. Лишь пробурчал: «Господи! Да ладно… Я пошел».
Когда в 38 пыхтишь против 20−25-летних и слышишь упреки, что в этом возрасте матчи Евро лучше смотреть на диване, обидно вдвойне. Во-первых, потому что состав Хорватии даже не самый старый на ЧЕ-2024 — «Шашечных» опережают Шотландия и Германия. Во-вторых, уж к Модричу минимум вопросов: он не проседает физически, в 38 на рывке опережает Пеллегрини, который младше на 10 лет, не выключается из прессинга и увеличивает процент владения мячом для всей команды. И делает разницу в ключевой момент.
Не говоря уже о том, что в таком возрасте вообще приезжает на чемпионат Европы, хотя мог бы отдыхать на яхте. И имел бы полное право. Но Лука второй год отказывается от огромных денег из Саудовской Аравии (прошлым летом ему предлагали 40 миллионов евро за сезон), которые наверняка перечеркнули бы дорогу в сборную. Принимает новую роль в «Реале», где все чаще остается в запасе.
Но, к сожалению, Модрич не в силах повлиять на смену поколений: на ЧМ в России он доходил до финала с Манджукичем и Ракитичем, праймовым Перишичем, Ловреном и Врсалько. Спустя четыре года в Катаре лишился пары звездных партнеров, но все равно выжал максимум, добравшись до полуфинала и вырвав бронзу.
А в Германии сделал все от себя зависящее: да, не забил пенальти, но моментально исправился, прошив Доннарумму буквально в следующей атаке. И наблюдал за драмой в концовке со скамейки, когда уже ничем не мог помочь.
Безумно жаль Модрича — он тащил Хорватию в плей-офф вопреки всему, но усилий звезды хватило лишь для драматичного сюжета. Который когда-нибудь обязательно экранизируют.
Автор: Леонид Волотко