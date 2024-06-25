«Рангник — лучшее, что случалось с нами». Что за стратегия ведет Австрию в плей-офф Евро

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DНе начался
тв
19:00НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
тв
19:00ФранцияПольша
Группа CНе начался
тв
22:00ДанияСербия
Группа CНе начался
тв
22:00АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
тв
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
тв
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
тв
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.06ШвейцарияИталия
1/8 финалаНе начался
29.06Германия2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.06Испания3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.07Португалия3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
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Нидерланды
24
2
Франция
24
3
Австрия
23
4
Польша
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Группа E
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Румыния
23
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Бельгия
23
3
Словакия
23
4
Украина
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1
Португалия
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2
Турция
23
3
Чехия
21
4
Грузия
21
12:12 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рангник — лучшее, что случалось с нами». Что за стратегия ведет Австрию в плей-офф Евро

Немец перестроил сборную, в которую перестали верить даже собственные болельщики.

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Нидерланды — Австрия, Евро-2024, 25 июня 2024: как Ральф Рангник изменил сборную Австрии, стратегия и философия | Источник: Чемпионат.com

Весна 2022 года выдалась для сборной Австрии неспокойной. Четвёртое место в квалификации чемпионата мира в Катаре (позади Дании, Шотландии и Израиля) быстро избавило болельщиков от эйфории после выступления команды на Евро-2020. Тогда австрийцы вышли из группы, но проиграли в ⅛ финала будущим чемпионам, что в целом было не так обидно. Однако отбор на ЧМ дался им гораздо труднее: пять побед в 10 турах, два крупных поражения (пропустили четыре от датчан и закончили 2:5 с Израилем) — и за путёвку пришлось бороться в плей-офф. Всё закончилось в полуфинале — австрийцы уступили Уэльсу.

Футбол

Евро 2024
Группа D, 25.06.2024, 19:00

Нидерланды-Австрия-

Нужно было срочно принимать меры и что-то менять, иначе сборная Австрии пролетела бы и мимо следующего турнира в Германии. Спортивный директор австрийской федерации Петер Шёттель начал поиск нового тренера, но список кандидатов был не таким уж длинным — он рассматривал только тех, кто работал в системе Red Bull. Австрийский бренд буквально с ноги залетел в футбол в 2000-х, разработав уникальный подход для поиска и воспитания игроков, который вылился в создание целой фабрики талантов.

В Red Bull отошли от общепринятой системы с упором на технику, сместив фокус на развитие координационных навыков. К этому добавили разносторонний анализ данных, чтобы лучше понимать игроков, современные технологии, приправили всё это единой философией для всех тренеров — и вуаля: одна из лучших академий в мире готова. Но Шёттель смотрел на бывших сотрудников системы Red Bull не из-за этого статуса, а потому, что бóльшая часть игроков сборной Австрии вышла из неё. Ему нужен был человек, который понимал бы футболистов.

Тогдашний спортивный директор «Зальцбурга» Кристоф Фройнд дал ему номер одного тренера, который идеально подходил под параметры Шёттеля. Звонить пришлось в Англию.

Ральф Рангник тогда работал в «Манчестер Юнайтед», и этот период с трудом можно назвать успешным. Но когда Шёттель предложил ему стать главным в сборной Австрии, Рангник всё равно попросил время подумать.

Источник: Reuters

В конце апреля медиа сообщили имя нового главного тренера австрийской команды. Рангник должен был приступить к работе после окончания сезона в АПЛ и совмещать тренерскую должность с позицией консультанта в «МЮ», однако через неделю после его последней пресс-конференции появилось сухое официальное заявление клуба. В «Юнайтед» сообщили, что Рангник сосредоточится только на сборной, и пожелали ему удачи на новом этапе карьеры.

От Франко Фоды немцу досталась команда, которая играла в консервативный футбол без идей и какой-либо эффективности. В Австрии любовь к сборной живёт по кривой: всплеск интереса приходит с мало-мальскими успехами, а потом сменяется падением в яму разочарования. И вот спустя четыре года одного и того же футбола без какого-либо проблеска надежды на изменения, болельщики вновь потеряли какой-либо интерес. Результаты были удручающими, а ощущение, что большие таланты Австрии растрачивают себя, только усиливалось — было очевидно, что сборная выступала сильно ниже своего потенциала. Атакующие и яркие игроки есть, однако идеи осторожного тренера их словно подавляли.

Трибуны пустовали — ходить на матчи продолжали лишь оптимисты, которые, несмотря ни на что, хотели верить в лучшее. Но верить было не во что.

Рангник своим приходом повернул тренд в другую сторону. Не сразу, однако своими действиями он шаг за шагом возвращал болельщикам интерес к сборной. Немец работал на два фронта — перестраивал команду и искал подход к болельщикам. Он переехал в Австрию, что очень важно для имиджа тренера сборной, а также для его работы внутри страны. Два матча по его решению провели в Линце, где арена поменьше — чтобы можно было полностью заполнить трибуны, а заодно приблизить болельщиков не из столицы к сборной.

Источник: Reuters

Рангкник также начал обращать внимание на австрийские клубы, чтобы привлечь футболистов из внутреннего чемпионата — до этого в команду приезжали преимущественно игроки, выступающие в других европейских лигах. Но всё это было лишь дополнением к тому, что он делал изнутри. У Рангника были время и пространство для реализации своих идей, поэтому постепенно Ральф начал превращать команду из функциональной и осторожной в ту, что хочет и может играть в агрессивный футбол. Австрия начала играть в Рангникболл — быстрые переходы, прессинг и контрпрессинг, пока противник не сломается. Команда стала играть живо, быстро, интересно — и с этим пришли первые успехи.

«Он был лучшим, что могло случиться с австрийским футболом, — сказал полузащитник сборной Австрии Кристоф Баумгартнер. — И я говорю это не потому, что хочу подлизаться, я действительно так думаю. Он просто привносит невероятный опыт и вкладывает огромное количество времени и энергии. Это очень хорошо для нас, поскольку мы нация, которая долго сидит сложа руки. Он тот, кто определённо не допустит этого. Рангник каждый день доводит нас до предела».

Одна из проблем Австрии — тоска по прошлому и долгое смакование даже малейшего успеха. Позиция же Рангника такова, что праздновать победу можно день-два, но дальше нужно смотреть вперёд и двигаться к следующему достижению. Немец вырвал Австрию из этого порочного круга ностальгии, выстроив новую психологию сборной: если вы победили сегодня, для следующей победы надо стать ещё быстрее и сильнее. Рангник вообще большое внимание уделяет психологии: общается с каждым игроком, принимает жёсткие решения, чтобы сохранить здоровую атмосферу в команде (весной выгнал из сборной игроков «Рапида» за ксенофобные высказывания), и мотивирует. Баумгартнер рассказывал, что по дороге на матч с Польшей тренер отправил ему фотографию, как он празднует гол за «Лейпциг». «Время от времени я делаю это с игроками, чтобы их раззадорить», — комментировал историю сам Рангник.

Источник: Reuters

Немцу удалось сделать ещё одну важную вещь: он объединил отдельных талантливых игроков в команду, где все футболисты дополняют друг друга, а не затмевают. Игроки его уважают, потому что Рангник не преследует идею прийти к успеху любой ценой, а балансирует между профессионализмом и человечностью.

Секрет успеха Рангника с Австрией лежит не столько в его подходах или психологии, сколько в том, что его философия просто идеально подходит этой сборной. Половина игроков нынешней команды вышла из инкубатора талантов Red Bull, принципы работы которой заложил он сам. Рангник описывал их тремя «К».

  • Концепт: единая ДНК на всех уровнях академии. «Стиль игры должен быть легко узнаваемым — настолько, чтобы даже в плохой день можно было узнать, в какой футбол хочет играть команда».
  • Компетентность: поиск лучших людей как для руководства, так и для формирования команды.
  • Капитал: это то, что формируется, если следовать первым двум принципам.

Рангник говорит с игроками на одном языке — и это то, что позволяет команде двигаться вперёд. На Евро в Германию сборная Австрии, претерпевшая резкие изменения за два года, приехала в статусе андердога.

Перед турниром Рангник сказал, что, если Австрии удастся выйти из группы с Францией и Нидерландами, им больше нечего будет бояться. Но, кажется, австрийцы и так приехали на этот турнир с достаточным уровнем уверенности: они показали крепкую игру против Франции, разнесли Польшу, и теперь им достаточно не проиграть крупно, чтобы выйти в плей-офф.

Автор: Полина Куимова

Польша
1:3
Первый тайм: 1:1
Австрия
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