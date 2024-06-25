Испания заиграла 25 из 26 футболистов на групповом этапе Евро
Сборная Испании выпустила на поле 25 из 26 футболистов за три матча группового этапа Евро-2024.
Сборная Испании выпустила на поле 25 из 26 футболистов за три матча группового этапа Евро-2024.
Вчера, 24 июня, в третьем матче группового этапа сборная Испании обыграла Албанию со счетом 1:0. Уже на 13-й минуте испанцам удалось открыть счет — Дани Ольмо отдал проникающую передачу на Феррана Торреса, который убежал от защитника и ударом с рикошетом от штанги отправил мяч в дальний нижний угол.
В матче с албанцами на поле вышел 25-й испанский игрок Фермин Лопес. Полузащитник «Барселоны» появился во втором тайме.
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте за три тура континентального первенства не выпустил на поле лишь третьего вратаря Алекса Ремиро. Сборная Испании досрочно вышла в ⅛ финала, поэтому матч с Албанией не имел никакого турнирного значения и Луис де ла Фуэнте позволил поиграть футболистам из второго состава.
Сборная Испании завершила групповой этап с тремя победами в трех матчах, набрав 9 очков. Последний раз такое удавалось испанцам в 2008 году, тогда они выиграли Евро. В ⅛ финала Испания в Кельне сыграет с одной из команд, занявших на групповом этапе третье место. Встреча пройдет в воскресенье, 30 июня.