Лука Модрич: Это печальный день для нас и для Хорватии

29 фотографий 29 фотографий 29 фотографий

Хорватия набрала 2 очка в группе В и, скорее всего, не попадет в четверку лучших команд, занявших третьи места в своих группах, и не выйдет в плей-офф. Модрич забил на 55-й минуте в возрасте 38 лет и 289 дней. Он стал самым возрастным автором гола в истории чемпионатов Европы. Также полузащитник был признан лучшим игроком матча.

— Придет время, когда я остановлюсь, но еще не знаю, когда. На данный момент я буду продолжать, но хочу поблагодарить вас за комплименты.



Сегодня футбол был с нами беспощадным. Иногда он дарит тебе столько удачи, а иногда столько огорчений.

— Что вы чувствуете?

— Конечно, мы должны восстановиться, но все так, как есть. Как я уже говорил, возможно, это несправедливо, мы действительно боролись за Хорватию с самого начала игры, и результат таков, каков он есть, бог футбола не всегда благосклонен, но мы можем гордиться тем, как мы боролись за нашу сборную.

— Это самая неудачная игра в вашей карьере за сборную?

— Трудно превзойти игру против Турции в 2008 году, но, возможно, этот матч очень близок к тому. Определенно, это печальный день для нас и для Хорватии, — приводит слова Модрича Tutto Mercato Web.