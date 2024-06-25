Лука Модрич: Это печальный день для нас и для Хорватии

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DНе начался
тв
19:00НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
тв
19:00ФранцияПольша
Группа CНе начался
тв
22:00ДанияСербия
Группа CНе начался
тв
22:00АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
тв
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
тв
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
тв
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.06ШвейцарияИталия
1/8 финалаНе начался
29.06Германия2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.06Испания3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.07Португалия3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
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Германия
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2
Швейцария
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Хорватия
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Албания
31
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1
Англия
24
2
Дания
22
3
Словения
22
4
Сербия
21
Группа D
1
Нидерланды
24
2
Франция
24
3
Австрия
23
4
Польша
20
Группа E
1
Румыния
23
2
Бельгия
23
3
Словакия
23
4
Украина
23
Группа F
1
Португалия
26
2
Турция
23
3
Чехия
21
4
Грузия
21
10:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Лука Модрич: Это печальный день для нас и для Хорватии

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал результат матча третьего тура группового этапа Евро-2024 со сборной Италии (1:1).

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Хорватия набрала 2 очка в группе В и, скорее всего, не попадет в четверку лучших команд, занявших третьи места в своих группах, и не выйдет в плей-офф. Модрич забил на 55-й минуте в возрасте 38 лет и 289 дней. Он стал самым возрастным автором гола в истории чемпионатов Европы. Также полузащитник был признан лучшим игроком матча.

— Придет время, когда я остановлюсь, но еще не знаю, когда. На данный момент я буду продолжать, но хочу поблагодарить вас за комплименты.

Сегодня футбол был с нами беспощадным. Иногда он дарит тебе столько удачи, а иногда столько огорчений.

— Что вы чувствуете?

— Конечно, мы должны восстановиться, но все так, как есть. Как я уже говорил, возможно, это несправедливо, мы действительно боролись за Хорватию с самого начала игры, и результат таков, каков он есть, бог футбола не всегда благосклонен, но мы можем гордиться тем, как мы боролись за нашу сборную.

— Это самая неудачная игра в вашей карьере за сборную?

— Трудно превзойти игру против Турции в 2008 году, но, возможно, этот матч очень близок к тому. Определенно, это печальный день для нас и для Хорватии, — приводит слова Модрича Tutto Mercato Web.

Ранее Модрич говорил, что Евро-2024 будет для него последним турниром в сборной Хорватии, за которую он выступал с 2006 года.

Хорватия
1:1
Первый тайм: 0:0
Италия
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