Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
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Группа CНе начался
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Группа CНе начался
тв
22:00АнглияСловения
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26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
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Группа FНе начался
тв
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
тв
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29.06ШвейцарияИталия
1/8 финалаНе начался
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1/8 финалаНе начался
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12:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Жаль Модрича, но совершенно не жаль эту Хорватию. Вылет с Евро будет абсолютно справедлив

Спасибо и до свидания.

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28
фотографий
28
фотографий
28
фотографий

Уверен, большинство из нас любит — ну или как минимум уважает — Луку Модрича. Даже если вы на дух не переносите «Реал» и сборную Хорватии, нельзя не признавать его величие как футболиста. Ну и образцовое для многих поведение вне поля — тихий скромный семьянин, не вляпавшийся за долгую и славную карьеру ни в какие скандалы или сомнительные истории.

Футбол

Евро 2024
Группа B, 24.06.2024, 22:00

Хорватия1Италия1

И лично я рад, что последним воспоминанием о Модриче в составе сборной на большом турнире станет не смазанный пенальти, а гол, который едва не вывел Хорватию в плей-офф, и его эмоции после забитого мяча (хотя в памяти отложится еще и кадр с нервно кусающим футболку полузащитником перед той самой последней атакой итальянцев — как будто что-то предчувствовал).

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Коллега Игорь Рабинер считает, что главный тренер хорватов Златко Далич зря заменил Модрича — такой матч он должен был доиграть до конца. Возможно, и так. С другой стороны, Луке 38 лет и 289 дней, и в последнее время он крайне редко проводит на поле все 90 минут. Например, в прошлом сезоне у хорвата набралось 32 матча в чемпионате Испании, но только два он сыграл полностью, а в Лиге чемпионов — только один полный матч из одиннадцати, в которых принял участие. И кстати, Далич менял Модрича во встрече ⅛ финала с Японией на ЧМ-2022 — и ничего, это не помешало пройти дальше.

Источник: Reuters

В общем, великого игрока немного жаль — в том смысле, что его последний танец в клетчатой футболке получился именно таким. Хотя это, наверное, довольно странно и немного глупо, если посмотреть на жизненную историю Модрича и то, чего он добился.

Но вот кого совершенно не жалко, так это сборную Хорватии в целом. Она провела крайне посредственный турнир, выглядела абсолютно неубедительно и отправляется домой уже после группового этапа совершенно заслуженно. Даже Венгрия, которая после этой развязки в группе В еще сохраняет шансы на выход в плей-офф, была более живой и убедительной.

Просто давайте вспомним, что происходило с Хорватией на этом чемпионате Европы. Сначала ее просто размазала по полю Испания — счет 3:0 горел на табло уже в конце первого тайма. Бывают, конечно, случайные разгромы, когда у какой-то из команд залетает все, что можно и нельзя, но тут все было по делу.

Затем была ничья с Албанией — 2:2, когда Хорватия пропустила на 90+5-й минуте. И ровно такая же история против Италии — только Маттиа Дзакканьи забил еще позже — на 90+8-й минуте. Один такой гол еще может быть результатом какого-то невезения. Но пропускать так в двух матчах подряд, когда тебе необходимо обязательно побеждать? Интересно, кстати, что оба мяча — не следствие каких-то рикошетов или отскоков. По геометрии та албанская атака была довольно похожа на нынешнюю итальянскую. Подобная расхлябанность непростительна.

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Но это довольно логично, если в матче, где тебя устраивает только победа, ты включаешься и по-настоящему играешь в футбол только 10 минут — те самые стартовые 10 минут второго тайма. А затем садишься в оборону и с дрожащими коленками просто отбиваешься, удерживая 1:0 и даже не пытаясь вести какую-то контригру, сбивать темп и так далее. И это против не до конца выстроенной, ментально хрупкой, очень средней (если не сказать посредственной) по составу Италии, где в атаке выходят Матео Ретеги и Джанлука Скамакка, а спасать игру главный тренер Лучано Спаллетти выпускает, простите, Дзакканьи и 23-летнего мальчика-лудомана Николо Фаджоли, который только-только отбыл семимесячную дисквалификацию.

Если что, речь о Хорватии — команде мужиков с колоссальным опытом, которые видели в футболе все. Да там у одного Модрича матчей на высшем уровне (условно — плей-офф Лиги чемпионов и большие турниры сборных) больше, чем у всей сборной Италии вместе взятой. И вот эта команда тупо отбивается от Ретеги с Дзакканьи, но не может в концовке сдержать ни их, ни албанских ноунеймов тремя днями ранее.

Это как диагноз. Спасибо, Хорватия, ты дарила мощные эмоции на больших турнирах последние 15 лет. Но в этот раз — спасибо и, скорее всего, до свидания. Шансов на выход в плей-офф с двумя очками практически нет — и заслуженный вылет с турнира не вызовет никакой жалости.

Автор: Дмитрий Гирин

Хорватия
1:1
Первый тайм: 0:0
Италия
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