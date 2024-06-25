Спаллетти — о голе сборной Италии: Веришь до последней секунды
Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти поделился эмоциями от ничьей со сборной Хорватии (1:1) в матче Евро-2024.
Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти поделился эмоциями от ничьей со сборной Хорватии (1:1) в матче Евро-2024.
Маттиа Дзакканьи забил самый поздний гол (97:19) и вывел свою команду в плей-офф чемпионата Европы.
«Ты веришь до последней секунды — таков сейчас футбол. Такие моменты становятся самыми яркими. Мы смогли избежать поражения, хотя и до этого упускали невероятные для нашего уровня мастерства моменты. Есть некоторые нелогичные вещи, которые происходят в наших матчах. Но нам нужно сделать так, чтобы парни были в условиях, позволяющих им показывать свой максимум», — приводит слова Спаллетти Calciomercato.
По итогам трех туров первое место в группе B заняла Испания (9 очков), второе место — у Италии с 4 очками. Сборная Хорватии расположилась на третьем месте — 2 очка, разница мячей «-3». Команда Албании финишировала на последнем месте в группе.
В ⅛ финала Евро-2024 подопечные Лучано Спаллетти сыграют со сборной Швейцарии, занявшей второе место в группе A.