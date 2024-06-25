Спаллетти — о голе сборной Италии: Веришь до последней секунды

«Ты веришь до последней секунды — таков сейчас футбол. Такие моменты становятся самыми яркими. Мы смогли избежать поражения, хотя и до этого упускали невероятные для нашего уровня мастерства моменты. Есть некоторые нелогичные вещи, которые происходят в наших матчах. Но нам нужно сделать так, чтобы парни были в условиях, позволяющих им показывать свой максимум», — приводит слова Спаллетти Calciomercato.