Тренер сборной Хорватии: Просто Евро не наш турнир
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о выступлении команды на Евро-2024.
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о выступлении команды на Евро-2024.
В матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы сборная Хорватии сыграла вничью с Италией (1:1) и заняла третье место в группе В с двумя очками. Хорватский полузащитник Лука Модрич отличился на 55-й минуте, у итальянцев на восьмой добавленной ко второму тайму минуте гол забил Маттиа Дзакканьи.
«Пропустили на последней минуте со сборной Албании, последняя минута и сегодня. Я могу только поблагодарить ребят за борьбу, готовность и самопожертвование, которое они продемонстрировали. Получается, это просто не наш турнир. Мы хорошо себя показали, особенно в первом тайме. На турнире мы пропустили два пенальти, пропустили два гола в компенсированное время, что сделать-то? Мы не можем на это повлиять, просто держим себя в руках. Спасибо болельщикам, которые нас поддерживали, их мне жаль больше всего», — приводит слова главного тренера сборной Хорватии официальный сайт УЕФА.
Команда Златко Далича имеет лишь математические шансы на выход в плей-офф Евро-2024 с третьего места. Для Хорватии этот чемпионат Европы стал шестым в истории. Четырежды хорватам удавалось выйти из группы, однако в плей-офф они не одержали ни одной победы.
Сборная Италии финишировала на второй строчке в группе В. В ⅛ финала итальянцы в Берлине сыграют со сборной Швейцарии. Встреча пройдет в субботу, 29 июня.