Тренер сборной Хорватии: Просто Евро не наш турнир

«Пропустили на последней минуте со сборной Албании, последняя минута и сегодня. Я могу только поблагодарить ребят за борьбу, готовность и самопожертвование, которое они продемонстрировали. Получается, это просто не наш турнир. Мы хорошо себя показали, особенно в первом тайме. На турнире мы пропустили два пенальти, пропустили два гола в компенсированное время, что сделать-то? Мы не можем на это повлиять, просто держим себя в руках. Спасибо болельщикам, которые нас поддерживали, их мне жаль больше всего», — приводит слова главного тренера сборной Хорватии официальный сайт УЕФА.