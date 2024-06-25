Кек — удивительный. Не пустил Россию на ЧМ и спустя 14 лет ведет сборную к истории на Евро

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DНе начался
тв
19:00НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
тв
19:00ФранцияПольша
Группа CНе начался
тв
22:00ДанияСербия
Группа CНе начался
тв
22:00АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
тв
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
тв
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
тв
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.06ШвейцарияИталия
1/8 финалаНе начался
29.06Германия2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.06Испания3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.07Португалия3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
24
2
Дания
22
3
Словения
22
4
Сербия
21
Группа D
1
Нидерланды
24
2
Франция
24
3
Австрия
23
4
Польша
20
Группа E
1
Румыния
23
2
Бельгия
23
3
Словакия
23
4
Украина
23
Группа F
1
Португалия
26
2
Турция
23
3
Чехия
21
4
Грузия
21
13:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Кек — удивительный. Не пустил Россию на ЧМ и спустя 14 лет ведет сборную к истории на Евро

Возвращение в команду Словении получилось эпохальным.

Наверх
Англия — Словения, Евро-2024, главный тренер Матьяж Кек, карьера, подробности, матчи с Россией | Источник: Чемпионат.com

Матьяж Кек — имя-синоним одной из главных драм российского футбола. Именно под его руководством сборная Словении обыграла Россию в стыковых матчах к чемпионату мира 2010 года. На родине Кек — настоящая легенда. Сначала он вывел Словению на ЧМ в ЮАР, а затем вернулся на почётную работу, чтобы отобраться на Евро-2024. Рассказываем о пути тренера с мемной фамилией.

Футбол

Евро 2024
Группа C, 25.06.2024, 22:00

Англия-Словения-

Игровая карьера Кека завершилась в 1999 году в «Мариборе». Интересно, что за этот же клуб выступал отец Матьяжа — Франк. А затем за «Марибор» играл Матьяж Кек-младший. Вот такая вот преемственность. По окончании игровой карьеры, наш герой вошёл в штаб «Марибора» в роли ассистента (1999−2000). В 2000-м Матьяж сменил Бояна Прашникара по ходу сезона в статусе и. о. Однако летом «Марибор» возглавил Иво Шушак, который не нашёл место в штабе Кеку. Но уже в 2001 году Прашникар вновь возглавил клуб и первым делом пригласил Матьяжа.

Что произошло дальше? Правильно: Прашникара снова уволили, и уже Кек стал главным тренером (без приставки и. о.) Вместе с «Марибором» он выиграл чемпионат и Кубок Словении. Причём золото лиги клуб взял, по ходу сезона отыграв 11-очковое отставание от «Олимпии». Но перед стартом сезона-2004/2005 специалист покинул «Марибор» по собственной инициативе. Дело в том, что в только что закончившемся тогда чемпионате команда заняла лишь третье место, из-за чего руководство не препятствовало отставке.

Источник: Reuters

До 2006-го Кек отдыхал, пока его не позвали в сборную Словении U16. А уже в начале 2007 года Матьяж возглавил главную команду. И провалил задачу отобраться на Евро-2008: в квалификационной группе словенцы заняли предпоследнее, шестое место. Но Федерация футбола Словении не уволила Кека, а доверила ему команду в квалификации ЧМ-2010. Тогда и случился один из главных тренерских успехов Матьяжа. Словенцы заняли второе место в группе после Словакии (опередив, например, Чехию и Польшу) и попали в стыках на сборную России. В нашей стране жеребьёвку восприняли позитивно. Казалось, мощная российская команда с Гусом Хиддинком легко разберётся с соперником.

«В любом случае выход в стыки — успех для нас. Игра с Россией — своеобразный вызов для всего словенского футбола. Мы посмотрели матчи с участием россиян, поразились игре, которую показывали ваши футболисты на Евро-2008. Но у нас есть противоядие», — отмечал Кек перед первым матчем в Москве. Россия выиграла его 2:1 благодаря дублю Динияра Билялетдинова. Но вот гол Нейца Печника на 87-й минуте уже тогда посеял тревогу.

Словения получила шанс перед ответной домашней игрой. «Конечно, итоговым результатом я недоволен, однако думаю, что лучше быть раненым, чем убитым. Несмотря на поражение, у нас есть шанс выйти на чемпионат мира. Сегодня мы играли с командой мирового уровня. Понятно, что было нелегко, но сегодняшний матч показал: нам под силу попасть в ЮАР», — заявил после матча Кек.

Источник: AP 2023

А ответный матч… фантомная боль для российских болельщиков. Россия уступила в гостях Словении (0:1), пропустив команду Кека на ЧМ-2010. Хотя у нашей сборной был отличный состав, способный выйти как минимум в плей-офф. Да, встреча в Мариборе прошла не без судейского скандала (у России удалили Александра Кержакова и Юрия Жиркова). Но россияне в тот день выглядели слабо: на поле будто вышла серая тень наших футболистов. А вот словенцы победили и своего восторга не скрывали.

«Сегодня Словения исполнила мечту. Хочу поздравить всех моих парней, всех, кто в нас верил. Эта история началась, когда никто не думал, что мы сможем поехать в ЮАР. Но эта сказка с хеппи-эндом. Мы смогли поставить сборную России на колени и сделать счастливыми наших болельщиков. Спасибо. Ничего не могу сказать по поводу удаления Кержакова. От эпизода меня отделяли десятки метров и спины игроков. Но вне зависимости от этого у меня было чёткое ощущение, что исход матча правомерен — мы были сильнее в первом тайме и ничуть не уступили после перерыва».

Матьяж Кек
главный тренер сборной Словении

Словения попала в непростую группу на ЧМ-2010 вместе с Англией, США и Алжиром. И выступила достойно для дебютанта, набрав четыре очка. Словенцы одержали победу над Алжиром (1:0), сыграли вничью с США (2:2), но в решающем туре уступили Англии (0:1). И финишировали третьими в группе. Комплименты за турнир Словения и Кек тогда заслужили.

«Мы уже стали национальными героями в Словении после того, как вышли на ЧМ. Задумайтесь, ведь мы самая маленькая нация, представленная здесь. У нас население — всего 2 млн человек. Конечно, люди счастливы, что мы набрали столько очков. Думаю, и игра с Англией не оставила их равнодушными. Да, англичане играли здорово. Но, даже несмотря на это, мы могли вырвать ничью. По-прежнему считаю, что Англия — фаворит чемпионата мира, и буду болеть за неё на этом турнире», — заявил тренер словенцев.

Источник: AP 2023

Словения поднялась на 15-е место в рейтинге ФИФА (рекордное в своей истории), а Кек, естественно, сохранил работу. Но в конце октября 2011-го Федерация футбола уволила Матьяжа. Команда провалила задачу по выходу на Евро-2012. В отборочной группе словенцы заняли четвёртое место. Тогда всех удивила Эстония, забравшаяся на вторую строчку и попавшая в стыки. На месте эстонцев, как считали словенские футбольные боссы, должна была находиться их команда.

Затем Кек отправился в Саудовскую Аравию — до того, как это стало мейнстримом. Он возглавил «Аль-Иттихад», за который сейчас выступают Карим Бензема и Н’Голо Канте. В аэропорту Джидды в декабре 2011-го его встречали с цветами, но уже через два месяца уволили. «Аль-Иттихад» одержал всего три победы за 11 матчей под руководством словенца.

А в 2013-м Кек возглавил хорватскую «Риеку». Назначение словенского тренера в Хорватии восприняли со скептицизмом. Но Матьяж изменил мнение о себе. В сезонах-2013/2014, 2014/2015 и 2015/2016 «Риека» становилась второй, а в сезоне-2016/2017 впервые в истории стала чемпионом. «Чудеса иногда случаются. “Риека” ждала этого долгое время. Мы посвящаем трофей всем, у кого наша команда в сердцах. Многие страдали на протяжении многих лет, но верили, что однажды “Риека” станет чемпионом. У нас был отличный соперник — загребское “Динамо”. Поверьте мне, я самый счастливый человек на свете», — делился эмоциями Кек.

Источник: AFP 2023

Сезон-2018/2019 «Риека» начала неудачно, после чего Матьяж покинул клуб в октябре 2018-го. А уже в ноябре состоялось эпохальное возвращение в сборную Словении. «Это необыкновенная честь, но в то же время удовлетворение и радость, что мне доверили должность тренера сборной моей страны. Это предмет гордости и огромная мотивация. Я здесь, чтобы сделать что-то хорошее для словенского футбола. Задача — объединить все усилия, чтобы добиться результата. Цель — пройти квалификацию на большой турнир. Только ставя высокую планку, можно повышать качество», — рассуждал Кек после назначения.

На Евро-2020 не попали: Словения финишировала четвёртой в квалификации, пропустив вперёд Польшу, Австрию и Северную Македонию. ЧМ-2022 — тоже мимо. Словенцы находились в одной группе с Россией, которой дважды уступили по 1:2. Команда Валерия Карпина в октябре 2021 года взяла мини-реванш в Мариборе за поражение россиян в стыках ЧМ-2010. «Понятно, что после игры мы испытываем большое разочарование. Особенно с учётом того, что в начале матча у нас всё получалось. Хочу поздравить российскую команду», — сказал расстроенный Кек после игры.

А вот на Евро-2024 Словения пробилась. У команды Кека была весёлая отборочная группа с Данией, Финляндией и Казахстаном. Именно с казахстанской сборной Словения рубилась в последнем туре за прямую путёвку на Евро. В Любляне хозяева одержали победу (2:1), а победный мяч Беньямин Вербич забил на 86-й минуте.

«Парни сделали себе более чем заслуженный, лучший подарок. Энергия стадиона, всей Словении… Было непросто, но я счастлив и горжусь ими! Считаю, Словения заслуженно вышла на Евро. История была долгой и трудной. Но ребята показали характер и что они другие, чем были 14 лет назад. Они вернули болельщикам Словению! У нас была цель, и у меня было ощущение, что сегодня мы были едины».

Матьяж Кек
главный тренер сборной Словении

На чемпионате Европы словенцы провели два классных матча. Команду считали аутсайдером группы С. А Словения взяла и дважды сыграла вничью с Данией (1:1) и Сербией (1:1). С сербами команда находилась в одном угловом от победы, но Лука Йович на 90+5-й минуте сравнял счёт. А могли набрать четыре очка и на 99% забронировать место в плей-офф! Теперь же нужен результат (минимум ничья) во встрече с Англией. Словения — аутсайдер? Да. Но эта команда точно даст серьёзный бой англичанам.

Источник: Reuters

«У нас довольно молодая команда, но потенциал огромен. Есть много игроков, которые прошли через юношеские сборные и сейчас являются стабильными игроками взрослой команды. Яка Бийол вырос в фантастического игрока, как и Адам Черин. Это наводит на мысли, что нам не придётся ждать ещё 24 года для попадания на следующий крупный турнир. Даже 12−13 лет будут чересчур долгим сроком. Уверен, что Словения не будет туристом на Евро-2024. Мы едем сражаться. Хочу, чтобы ребята показали себя. И они дадут бой. Почему бы нам не задуматься о выходе из группы?» — отмечал Кек перед стартом турнира в интервью официальному сайту УЕФА.

Словения игрой подтверждает слова тренера. До исторического достижения — один шаг.

Автор: Никита Паглазов

Читайте также от «Чемпионат.com»
«Один из худших в обороне». Овечкина серьёзно раскритиковали в Америке
Почему нам интересен чемпионат Европы по футболу без России?
Дана Уайт превратит россиянина в суперзвезду UFC
«Бобровский внезапно оказался человеком». Реакция Америки на финал НХЛ
Все фотогалереи
ВидеоФото
28Гол на 98-й минуте вывел Италию в плей-офф со второго места
27Германия вырывает ничью и сохраняет первое место
20Португалия выиграла свою группу на Евро
27Нидерланды — Франция: первая нулевая ничья
20Испания одолела Италию на Евро-2024
24Англия не справилась с Данией
12Сербия спаслась в конце матча против Словении
18Германия вышла в плей-офф чемпионата Европы
19Хорватия и Албания дали жару на Евро
15Криштиану начал свой шестой Евро с победы
Главные темы
Жаль Модрича, но не жаль Хорватию. Вылет с Евро будет справедлив
«Рангник — лучшее, что случалось с Австрией». Плей-офф близко
День Евро. Решающий момент для Сербии, дуэль Рангника и Кумана
Кек не пустил Россию на ЧМ и ведет Словению к плей-офф Евро
Кошмар Хорватии — личная драма Модрича. Он не заслужил такой финал
Испания впервые завершила групповой этап без пропущенных голов
Лука Модрич признан лучшим игроком матча Хорватия — Италия
Лука Модрич стал самым возрастным автором гола в истории Евро
Что нужно Хорватии, чтобы выйти в плей-офф Евро. Фантастический расклад
Невероятная развязка в группе смерти! Хорватия была в секундах от победы над Италией, но пропустила на 8-й добавленной минуте
Испания идеально прошла групповой этап Евро. Такого не было 16 лет
Испания выиграла третий матч на Евро, победив Албанию
Италия вырвала ничью у Хорватии и вышла в плей-офф Евро-2024
Вся история чемпионатов
История чемпионатов
1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
«На полной мощности». Роналду показал, как сборная Португалии готовится к игре с Грузией
Тренер сборной Австрии Рангник: Нидерланды будто играют так, как играли во времена Круиффа
Италия впервые за 26 лет вышла на матч Евро и ЧМ без игроков «Ювентуса»
Харри Кейну предложили перейти в клуб седьмой немецкой лиги
Албания — Испания: стартовые составы команд на матч Евро-2024
Пронзительный жест Бекхэма: приехал к неизлечимо больному Эрикссону с вином. Каждая бутылка — особенная для тренера
Шотландская болельщица показала, как надо пить пиво на Евро: видео
Мбаппе отпраздновал гол на тренировке, бросив маску на землю
Лучший бомбардир Чехии на Евро пропустит матч с Турцией
Отец полузащитника сборной Бельгии Троссарда высказался о Доменико Тедеско
Потерявший сознание в матче с Шотландией игрок перенес операцию
Непомнящий назвал сборную, которая разочаровала его на Евро-2024
Левандовски ответил на вопрос об уходе из сборной после Евро-2024
Тони Кроос установил рекорд чемпионатов Европы
Английским фанатам на Евро может не хватить пива из-за шотландцев
Евро раскрутил игрока «Локо». Теперь защитник сборной Албании уедет в «Ювентус»?
Стало известно, сыграет ли Мбаппе за Францию в следующем матче
Витсель и Менье не тренировались со сборной Бельгии перед матчем с Украиной на Евро-2024
Тренер Хорватии Далич: Нам нужна только победа над Италией, я не хочу домой так рано
Рюдигер может пропустить матч сборной Германии в ⅛ финала Евро, пишут СМИ
Спаллетти высказался о предстоящем матче с Хорватией на Евро
Получивший травму футболист сборной Венгрии Варга пропустит оставшиеся игры Евро
Как выбирают лучших игроков матчей Евро? Один из экспертов — экс-тренер сборной России
Все стадионы
Стадионы
Арена АуфШальке (Фелтинс-Арена, Шальке)
Арена Мюнхен (Альянц Арена, Мюнхен)
Дюссельдорф Арена (Меркур Шпиль-Арена, Дюссельдорф)
Олимпиаштадион (Берлин)
Стадион BVB (Сигнал Идуна Парк, Дортмунд)
Стадион Кельн (Рейн Энерги, Кельн)
Стадион Лейпциг (Ред Булл Арена, Лейпциг)
Фолькспаркштадион (Гамбург)
Франкфурт Арена (Дойче банк Парк, Франкфурт-на-Майне)
Штутгарт Арена (МХП-Арена, Штутгарт)
«Олимпиада в Париже будет одной из худших в истории». Карякин — о чистоте Сены и российских флагах на Евро-2024
Испания — лучшая команда Евро. Она забила на принципы
Решающий день Евро-2024 для Италии и Хорватии. Что нужно командам для выхода в плей-офф?
Страшное столкновение в матче Шотландия — Венгрия. Флешбеки Эриксена-2021
Спасение Германии и самый поздний гол в истории Евро. Что творится на чемпионате Европы
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь