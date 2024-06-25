Михал Пробеж продолжит тренировать сборную Польши

Как сообщает пресс-служба Польской футбольной ассоциации, президент Польской футбольной ассоциации Цезарий Кулеша выразил полную поддержку главному тренеру национальной команды Михалу Пробежу, специалист продолжит работу в сборной.

«Во время утренней встречи с командой и тренерским штабом президент PZPN Цезарий Кулеша выразил свою полную поддержку, а также заявил, что Михал Пробеж останется на посту главного тренера сборной Польши», — говорится в заявлении пресс-службы.

Сборная Польши стала первой командой, потерявшей шансы на выход из группы Евро-2024. В двух стартовых играх группового этапа чемпионата Европы поляки уступили командам Нидерландов (1:2) и Австрии (1:3). 25 июня в Дортмунде команда Михала Пробежа сыграет с французами в третьем туре. В параллельном матче группы D Нидерланды сойдутся с австрийцами. Встречи начнутся в 19 часов по московскому времени.