Михал Пробеж продолжит тренировать сборную Польши
Несмотря на то, что Польша потеряла шансы на выход из группы на Евро-2024 уже после двух туров, главный тренер останется на своем посту.
Несмотря на то, что Польша потеряла шансы на выход из группы на Евро-2024 уже после двух туров, главный тренер останется на своем посту.
Как сообщает пресс-служба Польской футбольной ассоциации, президент Польской футбольной ассоциации Цезарий Кулеша выразил полную поддержку главному тренеру национальной команды Михалу Пробежу, специалист продолжит работу в сборной.
«Во время утренней встречи с командой и тренерским штабом президент PZPN Цезарий Кулеша выразил свою полную поддержку, а также заявил, что Михал Пробеж останется на посту главного тренера сборной Польши», — говорится в заявлении пресс-службы.
Сборная Польши стала первой командой, потерявшей шансы на выход из группы Евро-2024. В двух стартовых играх группового этапа чемпионата Европы поляки уступили командам Нидерландов (1:2) и Австрии (1:3). 25 июня в Дортмунде команда Михала Пробежа сыграет с французами в третьем туре. В параллельном матче группы D Нидерланды сойдутся с австрийцами. Встречи начнутся в 19 часов по московскому времени.
Пробеж ранее работал в греческом «Арисе», а также в ряде польских клубов, включая «Видзев», «Вислу» и «Лехию». Наибольшего успеха — победы в Кубке Польши — тренер добивался с «Ягеллонией» в 2010 году и «Краковией» в 2017 году. Он возглавил сборную Польши в сентябре 2023 и помог ей выйти на континентальное первенство через стыковые матчи.