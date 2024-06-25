Итальянский журналист попросил Луку Модрича никогда не заканчивать карьеру

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Во время пресс-конференции журналист Франческо Репиче обратился к Луке Модричу, который был признан лучшим игроком матча Хорватия — Италия.

«Добрый вечер, Лука. От лица итальянского журналиста я хотел бы поблагодарить вас за все, что вы демонстрировали, не только сегодня, но и на протяжении всей карьеры. Вы в очередной раз показали себя игроком топ-уровня, сумев забить, несмотря на нереализованный пенальти. Я хочу попросить вас никогда не заканчивать карьеру, потому что вы один из лучших футболистов, игру которого я когда-либо комментировал. Спасибо», — заявил журналист.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241723&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Грацие, — ответил Модрич. — Большое спасибо за эти замечательные слова. Благодарю вас от всего сердца. Я тоже хотело бы продолжать играть всегда, но, наверное, наступит момент, когда мне придется повесить бутсы на гвоздь. Я продолжу играть. Пока не знаю, как долго, но благодарю вас».

Лука Модрич не реализовал пенальти в матче со сборной Италии, не сумев переиграть голкипера Джанлуиджи Доннарумму. Но уже в следующей атаке полузащитник мадридского «Реала», которому в сентябре исполнится 39 лет, добил мяч после отскока и открыл счет в матче.