Итальянский журналист попросил Луку Модрича никогда не заканчивать карьеру
Трогательный момент произошел после матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы между Хорватией и Италией (1:1).
Трогательный момент произошел после матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы между Хорватией и Италией (1:1).
Во время пресс-конференции журналист Франческо Репиче обратился к Луке Модричу, который был признан лучшим игроком матча Хорватия — Италия.
«Добрый вечер, Лука. От лица итальянского журналиста я хотел бы поблагодарить вас за все, что вы демонстрировали, не только сегодня, но и на протяжении всей карьеры. Вы в очередной раз показали себя игроком топ-уровня, сумев забить, несмотря на нереализованный пенальти. Я хочу попросить вас никогда не заканчивать карьеру, потому что вы один из лучших футболистов, игру которого я когда-либо комментировал. Спасибо», — заявил журналист.
«Грацие, — ответил Модрич. — Большое спасибо за эти замечательные слова. Благодарю вас от всего сердца. Я тоже хотело бы продолжать играть всегда, но, наверное, наступит момент, когда мне придется повесить бутсы на гвоздь. Я продолжу играть. Пока не знаю, как долго, но благодарю вас».
Лука Модрич не реализовал пенальти в матче со сборной Италии, не сумев переиграть голкипера Джанлуиджи Доннарумму. Но уже в следующей атаке полузащитник мадридского «Реала», которому в сентябре исполнится 39 лет, добил мяч после отскока и открыл счет в матче.
В самой концовке встречи сборной Италии удалось уйти от поражения. Ничейный результат оставил мало шансов хорватам на выход в ⅛ финала Евро-2024. Сборная Италии в ⅛ финала турнира сыграет с командой Швейцарии. Победителем группы B стала Испания, ее соперник в первом матче плей-офф чемпионата Европы определится позднее.