Сборная Германии на Евро страдает от нашествия комаров

Немецкие футболисты и тренерский штаб живут на базе, которая расположена в лесу недалеко от города Херцогенаурах. Она занимает 1400 квадратных метров, а жилые помещения построены из традиционного баварского дерева. Из-за наводнений в Германии расплодились комары. Они кусают игроков во время тренировок, поэтому команда Юлиана Нагельсмана вынуждена прерывать тренировочный процесс и прятаться от укусов насекомых в помещениях. По вечерам на базе распыляют спрей от комаров, а на окнах помещений расположены москитные сетки.

Сборная Германии стала первой командой, вышедшей в плей-офф Евро-2024. Она заняла первое место в группе А с 7 очками. В ⅛ финала команда Юлиана Нагельсмана сыграет со второй командой группы C.

Сборная Швейцарии набрала 5 очков в группе А и встретится с командой, которая финиширует на втором месте в группе B. Команда Венгрии расположилась на третьем месте в турнирной таблице — 3 очка и разница мячей «-3». У команды Марко Росси остаются шансы на выход в плей-офф, но отрицательная разница мячей может ей в этом помешать. Состав всех матчей ⅛ финала Евро-2024 будет известен 26 июня, когда завершится групповой этап турнира.