Форвард сборной Украины Яремчук рассказал, за счёт чего команда сможет обыграть Бельгию

«Мы должны сделать что-нибудь невероятное, чтобы взять очки с такой командой. Я очень надеюсь, что это будет день Украины, а не Бельгии. У них сильная система игры, очень подкованный тактически тренер. Думаю, они сейчас немного под давлением, поэтому будут играть с двойным желанием против нас. Это давление может их подтолкнуть к более агрессивному и открытому футболу», — приводит слова Яремчука пресс-служба УЕФА.