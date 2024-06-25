«Мы в дерьме. С Данией нет ни шанса». Сербы окончательно похоронили сборную на ЧЕ-2024

Дания — Сербия, Евро-2024: прогноз, сербские болельщики не верят в свою сборную, причины провала, мнение | Источник: Getty Images

У сборной Сербии, за которую болеет так много российских фанатов, сегодня решающий матч в своей группе. Чтобы гарантированно выйти в плей-офф чемпионата Европы, нужна победа над Данией. Вот только есть проблема. В эту победу не верят даже фанаты Сербии. Их команда уже приучила к неудачам. Ни на одном крупном турнире сербы не выходили группы.

После матча со Словенией, в котором Сербия чудом спаслась на последней минуте, у меня был шанс поближе пообщаться с компанией сербских болельщиков. Всё благодаря четырёхчасовому поезду Мюнхен-Берлин. Я спросил у них: «Почему у вас нет результата?» Один из фанатов — Саша — выдал пронзительный монолог. И поддержала его вся компания.

Футбол Евро 2024 Группа C, 25.06.2024, 22:00 Дания - Сербия -

— У нас нет ни шанса в игре с Данией. Даже не буду пытаться искать билет на этот матч. Спроси любого серба — он тебе скажет, что победа невозможна. Каждый раз одно и то же. Нам всегда говорят, что у нас сильная команда по именам. Это правда. Однако когда она приезжает на турнир — никто не может усмирить своё эго. Игроки думают только о себе. Сербские футболисты никогда не смогут стать одной командой из-за своего характера и гордости. Именно поэтому — мы в дерьме.

К тому же у нас очень слабый тренер. Стойкович играет в непонятный футбол. Про его способность объединить команду я вообще молчу — её нет. За все последние годы у нас был один нормальный тренер — Славолюб Муслин. Он же работал в России, да? При нём мы не показывали яркой игры, но не пропускали, игроки уважали друг друга. Он вывел нас на чемпионат мира в России, а его уволили прямо перед турниром. Просто бред! Это был наш лучший шанс чего-то добиться на крупном турнире.

Честно, я не знаю, чем мы, как сербы, заслужили это. У нас обожают футбол. Ты сам видел, сколько народу приехало в Германию. Конечно, спасибо игрокам, что дали возможность приехать сюда. Но здесь — сплошное разочарование. Меня удивляет, как хорватским футболистам удаётся засунуть своё эго куда подальше. Ведь все балканские нации похожи, однако Сербия в этом плане уникальна. Мы — как Камерун на чемпионатах мира. Ты же помнишь наш матч в Катаре с ними? Тогда сыграли 3:3, хотя проигрывали 1:3. Лучшая иллюстрация того бреда, что происходит и у нас, и у них. Это очень грустно. Всё, что нам остаётся — болеть за Новака Джоковича. Он никогда не подводит.