Директор ЧЕ по футболу раскритиковал транспортную инфраструктуру Германии

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа D1-й тайм
тв
19:00Нидерланды0Австрия1
Группа D1-й тайм
тв
19:00Франция0Польша0
Группа CНе начался
тв
22:00ДанияСербия
Группа CНе начался
тв
22:00АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
тв
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
тв
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
тв
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.06ШвейцарияИталия
1/8 финалаНе начался
29.06Германия2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.06Испания3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.07Португалия3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
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39
2
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34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
24
2
Дания
22
3
Словения
22
4
Сербия
21
Группа D
1
Нидерланды
24
2
Франция
24
3
Австрия
23
4
Польша
20
Группа E
1
Румыния
23
2
Бельгия
23
3
Словакия
23
4
Украина
23
Группа F
1
Португалия
26
2
Турция
23
3
Чехия
21
4
Грузия
21
18:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Директор ЧЕ по футболу раскритиковал транспортную инфраструктуру Германии

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Директор чемпионата Европы по футболу 2024 года Филипп Лам раскритиковал транспортную инфраструктуру Германии после своего опоздания на матч между сборными Словакии и Украины.

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Директор ЧЕ по футболу раскритиковал транспортную инфраструктуру Германии | Источник: Спорт РИА Новости

Встреча между командами состоялась 21 июня и завершилась победой сборной Украины со счетом 2:1. Лам добирался до стадиона в Дюссельдорфе на поезде и не успел к началу матча. Ранее журналисты, болельщики и официальные лица неоднократно жаловались на задержки и проблемы в транспортной инфраструктуре.

«Я думаю, что за последние десятилетия мы не смогли проделать определенную работу над инфраструктурой в целом по всей Германии. Мы находимся в диалоге с Deutsche Bahn (основной железнодорожный оператор Германии), они будут продолжать делать все возможное, чтобы люди действительно вовремя добирались из пункта А в пункт Б. Но это не та проблема, которая возникла сейчас, во время турнира. Мы должны были решить ее задолго до начала турнира», — приводит слова Лама Bild.

Чемпионат Европы проходит с 14 июня по 14 июля. Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях из-за событий на Украине.

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Испания
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Италия
1
Италия
Италия
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Югославия
Югославия
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Англия
Англия
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
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Австрия/Швейцария
1
Испания
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2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
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Стадион BVB (Сигнал Идуна Парк, Дортмунд)
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