Директор ЧЕ по футболу раскритиковал транспортную инфраструктуру Германии

Встреча между командами состоялась 21 июня и завершилась победой сборной Украины со счетом 2:1. Лам добирался до стадиона в Дюссельдорфе на поезде и не успел к началу матча. Ранее журналисты, болельщики и официальные лица неоднократно жаловались на задержки и проблемы в транспортной инфраструктуре.

«Я думаю, что за последние десятилетия мы не смогли проделать определенную работу над инфраструктурой в целом по всей Германии. Мы находимся в диалоге с Deutsche Bahn (основной железнодорожный оператор Германии), они будут продолжать делать все возможное, чтобы люди действительно вовремя добирались из пункта А в пункт Б. Но это не та проблема, которая возникла сейчас, во время турнира. Мы должны были решить ее задолго до начала турнира», — приводит слова Лама Bild.