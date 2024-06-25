Назначены арбитры на матч Украина — Бельгия на ЧЕ-2024
Назначены арбитры на заключительные матчи 3-го тура группового этапа чемпионата Европы.
Назначены арбитры на заключительные матчи 3-го тура группового этапа чемпионата Европы.
Группа Е
Украина — Бельгия (19:00). Арбитр — Энтони Тейлор. Ассистенты — Гэри Бесуик, Адам Нанн (все — Англия).
Словакия — Румыния (19:00). Арбитр — Даниэль Зиберт. Ассистенты — Ян Зайдель, Рафаэль Фольтин (все — Германия).
Группа F
Чехия — Турция (22:00). Арбитр — Иштван Ковач. Ассистенты — Василе Флорин Маринеску, Овидиу Артене (все — Румыния).
Грузия — Португалия (22:00). Арбитр — Сандро Шерер (Швейцария). Ассистенты — Штефан Лупп (Германия), Беким Зогай (Швейцария).