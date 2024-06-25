Саньоль: Пока будет хоть малейший шанс выйти из группы, мы будем мечтать об этом. Грузия хочет большего

«У Португалии фантастическая команда, в которой много топовых игроков, но пока у нас будет хоть малейший шанс выйти из группы, все мои игроки и я будем мечтать об этом до самого конца. Просто участвовать в этом турнире — уже большое достижение для нас. Если бы перед турниром кто-то сказал, что перед последним туром мы по-прежнему будем сохранять шансы на выход из группы, я бы согласился на это с радостью. Но сейчас мы хотим большего, и это вполне естественно», — сказал Саньоль на пресс-конференции.