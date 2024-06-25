«Надеюсь, это будет ему хорошим уроком». Рахимов — о скандале с участием Даку на чемпионате Европы

После окончания матча группового Евро-2024 Хорватия — Албания (2:2), который состоялся 19 июня в Гамбурге, Даку подошел к трибуне албанских болельщиков с мегафоном и начал выкрикивать оскорбительные лозунги в адрес сербов и македонцев. Сегодня стало известно, что комиссия УЕФА по этике и дисциплине дисквалифицировала Даку на два матча.

"Почему я должен отнестись к этому как-то положительно? Конечно же, негативно. Я думаю, что не должно эмоциональное состояние перехлестывать игрока. Я думаю, он все осознает и прекрасно понимает. Разговаривая с ним, я, естественно, дал ему понять, какие вещи правильные, а какие неправильные. Он в первую очередь футболист, который должен думать о том, чтобы показывать свои лучшие качества на поле.

Не думаю, что это будет (что возникнут какие либо проблемы в команде — прим. Sport24). Все прекрасно знают Мирлинда, у него нет злости в его действиях, он достаточно компанейский, общительный. Я знаю, что он очень сильно сейчас переживает. Но еще раз — нужно думать. Ты взрослый человек, нужно думать, что делаешь. Я не думаю, что все из нас здесь стоящих проводят свою жизнь без ошибок. На ошибках учатся. И я надеюсь, что это будет ему хорошим уроком", — цитирует Рахимова ТАСС.