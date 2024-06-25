Мостовой: Хочу перейти в АПЛ, поэтому на Евро-2024 болею за Англию
Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой рассказал, что на Евро-2024 переживает за национальную команду Англии. Об этом сообщает Metaratings.
Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой рассказал, что на Евро-2024 переживает за национальную команду Англии. Об этом сообщает Metaratings.
«Особо не смотрю чемпионат Европы, но болею за Англию. Люблю АПЛ, поэтому болею за них. Перейти в АПЛ? Да, хочется, но это тяжело. Ещё переживаю за сербов — братский народ», — сказал Мостовой.
Сборная Англии занимает первое место в группе С, имея в активе четыре очка. Сербия с одним баллом замыкает турнирную таблицу этой группы. Сегодня англичане в Кельне сыграют со сборной Словении, а сербы в Мюнхене сойдутся с командой Дании. Начало матчей — в 22:00 по московскому времени.