Мостовой: Хочу перейти в АПЛ, поэтому на Евро-2024 болею за Англию

«Особо не смотрю чемпионат Европы, но болею за Англию. Люблю АПЛ, поэтому болею за них. Перейти в АПЛ? Да, хочется, но это тяжело. Ещё переживаю за сербов — братский народ», — сказал Мостовой.

Сборная Англии занимает первое место в группе С, имея в активе четыре очка. Сербия с одним баллом замыкает турнирную таблицу этой группы. Сегодня англичане в Кельне сыграют со сборной Словении, а сербы в Мюнхене сойдутся с командой Дании. Начало матчей — в 22:00 по московскому времени.