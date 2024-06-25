Саутгейт отреагировал на конфликт между Линекером и Кейном

Ранее Линекер назвал игру сборной Англии на Евро-2024 «дерьмом». В ответ на этой Кейн заявил, что бывшие игроки и эксперты тоже несут за это ответственность, так как Англия давно ничего не выигрывала на международной арене.

«Мы живем в таком мире, и я не обращаю на это внимания. Для меня это совсем не важно. Для меня имеет значение только то, что я должен уверенно провести эту группу игроков по всему турниру. Мы — команда высокого уровня, у которой есть ожидания. Нам известно, что все наши действия будут тщательно изучаться, но мне комфортно так жить Мне не нужно обращать внимание на критику из вне, потому что я сам себе главный критик. Думаю, что футболисты такие же», — сказал Саутгейт.