Йордэнеску: Румыния хочет выйти в плей-офф чемпионата Европы. Думаю, Бельгия не обыграет Украину

«Мы хотим выйти в плей-офф и финишировать на первом месте. Румыния с самого начала была на первой позиции и хочет сохранить ее. Если выиграем группу, теоретически у нас будет преимущество, например, на один день отдыха больше. Но самое главное, выйти из группы. Хочу выйти в плей-офф, выполнить задачу, а сборная Румынии чтобы стала примером для детей. Думаю, Бельгия не обыграет Украину», — цитирует Йордэнеску GSP.