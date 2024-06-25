Франция не смогла выиграть группу на Евро

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Встреча проходила в Дортмунде и завершилась со счетом 1:1. Забитыми мячами в этой встрече с 11-метровой отметки отличись Килиан Мбаппе (56') и Роберт Левандовски (79').

В параллельном матче сборная Австрии обыграла команду Нидерландов (3:2). Встреча проходила в Берлине.

Со стартовых минут австрийцы начали оказывать давление на ворота Берта Вербрюггена, которое практически сразу привело к результату. На шестой минуте Александер Прасс выдал прострел в штрафную, который выставленной вперед ногой встретил Дониэлл Мален, оформивший уже седьмой автогол на этом турнире.

Далее моменты были как у голландцев, так и у австрийцев, но цифры на табло изменились только после перерыва. На 47-й минуте Хави Симонс возглавил контратаку «оранжевых», которую обводящим ударом из пределов штрафной площади завершил Коди Гакпо. Через 12 минут лидерство в счете австрийцам вернул Романо Шмид, замкнувший головой подачу Патрика Винера.

На 75-й минуте Нидерланды вновь сравняли счет. Гакпо подал в штрафную, Вут Вергхорст головой скинул мяч на Мемфиса Депая, который вторым касанием с близкого расстояния отправил мяч в правый верхний угол. Гол был засчитан только после просмотра VAR, который не выявил игру рукой у Депая при обработке мяча.

На 80-й минуте австрийцы вновь сумели найти брешь в голландской обороне. Вышедший на замену Кристоф Баумгартнер разрезающей передачей вывел Марселя Забитцера на дуэль с Вербрюггеном и заставил его капитулировать точным ударом под перекладину. Этот гол установил окончательный счет в матче.

Австрия сенсационно стала победителем группы D, опередив Францию и Нидерланды. Подопечные Ральфа Рангника набрали шесть очков и сыграют в ⅛ финала с командой, занявшей второе место в группе F (Турция, Чехия, Грузия). Встреча пройдет 2 июля в Лейпциге.

Франция выходит в плей-офф Евро-2024 со второго места, набрав пять очков. Их соперником станет команда, занявшая второе место в группе E (Румыния, Бельгия, Словакия, Украина). Встреча пройдет 1 июля в Дюссельдорфе.