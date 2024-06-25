Рангник выиграл группу с Францией и Нидерландами! Австрия уже одно из главных открытий Евро

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
19:00Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
19:00Франция1Польша1
Группа C2-й тайм
тв
22:00Дания0Сербия0
Группа C2-й тайм
тв
22:00Англия0Словения0
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
тв
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
тв
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
тв
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.06ШвейцарияИталия
1/8 финалаНе начался
29.06Германия2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.06Испания3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.07Франция2E
1/8 финалаНе начался
1.07Португалия3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.07Австрия2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
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Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
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2
Италия
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Хорватия
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Албания
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Англия
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Дания
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Словения
22
4
Сербия
21
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36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
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Бельгия
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Турция
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3
Чехия
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4
Грузия
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21:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Рангник выиграл группу с Францией и Нидерландами! Австрия уже одно из главных открытий Евро

Голландцы дважды сравнивали счет, но все равно уступили австрийцам и финишировали третьими в группе D.

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Рангник выиграл группу с Францией и Нидерландами! Австрия уже одно из главных открытий Евро | Источник: Reuters

Заключительные туры групповых этапов всегда отличаются от любых других стадий соревнования. Тут часто на первый план выходит расчет, из-за чего в первую очередь страдают зрители. Особенно высок риск нарваться на скучный матч, когда обоим соперникам ничего не надо. В данном случае тоже были подозрения на унылый футбол, но они не оправдались.

Встреча Нидерландов и Австрии — не совсем из той же серии. И те, и другие на момент стартового свистка еще не застолбили за собой какое-либо место в группе, однако гарантировали участие в плей-офф. Голландцы — стопроцентно, австрийцы — с оговоркой: команде Ральфа Рангника нельзя было проигрывать с разницей в пять мячей (и даже в этом случае она сохранила бы шансы на проход с третьего места).

Очевидно, что каждый стремился финишировать первым, и шансы на это сохраняли как Нидерланды, так и Австрия. Но все-таки сэкономить силы перед плей-офф Рангник с Куманом тоже хотели, о чем говорит выбор стартовых составов. Австрийцы вышли на игру без Баумгартнера и Лаймера, голландцы — без Симонса, Фримпонга и Думфриса.

Зато у оранжевых в основе появился Мален, от которого ждали активных атакующих действий. И дождались уже на 6-й минуте! Правда, форвард дортмундской «Боруссии» забил в свои ворота, пытаясь прервать прострел Прасса. Седьмой автогол на этом чемпионате и самый быстрый в истории Евро!

В параллельной встрече Франция не могла взломать ворота Польши, поэтому Австрия после этого гола вышла на первое место в группе. И Нидерланды частично собрались: на 14-й минуте Райндерс из хорошей позиции пробил мимо. А в середине тайма Мален попытался исправиться за автогол: вбежал в штрафную по центру, но не попал в ворота.

Австрия, как ни парадоксально, впервые пробила лишь на 30-й минуте, но отлично провела финиш тайма: во время одного из угловых забить могли и Забитцер, и Арнаутович, но Вербрюгген не позволил им отличиться. Прибавили и голландцы: на 35-й минуте недовольный ходом игры Куман бросил в бой Симонса, который расцветил игру оранжевых в атаке. Прямо перед перерывом Мемфис попал в штангу, но гол все равно не засчитали бы из-за офсайда.

Впрочем, уже в начале второго тайма Нидерланды сравняли счет. Сработала замена: Симонс ассистировал Гакпо, который продолжает забивать за сборную на крупных турнирах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Голландцы вскоре вполне могли и выйти вперед, но у ван Дейка забить не получилось. А вот Австрия восстановила свое преимущество: Шмид сделал счет 2:1! Впрочем, к тому времени Франция открыла счет в игре с Польшей, так что Австрия лишь поднялась на второе место.

А на 75-й минуте ситуация в группе перевернулась вновь. Сработала другая замена Кумана: Вегхорст скинул мяч Депаю, а тот сравнял счет. Правда, арбитр Иван Крузляк сначала углядел у Мемфиса игру рукой и не засчитал гол, но после просмотра повтора изменил мнение — 2:2.

Но и на этом качели не остановились: на 80-й минуте Австрия опять вышла вперед благодаря голу Забитцера и вернулась на вершину группы, потому что одновременно с этим в Дортмунде Левандовски забил Франции!

Трудно было представить до начала турнира, что в группе с двумя очевидными фаворитами на вершину взберется Австрия. Да и до начала 3-го тура ничто не указывало на этот исход. Но так и произошло! Голландцы на финише встречи не создали ничего внятного и вынуждены были смириться с поражением, которое отбросило их на третье место. Они, как и австрийцы с французами, выходят в плей-офф, но лучший соперник по ⅛ финала, вероятно, будет у команды Ральфа Рангника — Турция, Чехия или Грузия.

Гоша Чернов

Нидерланды
2:3
Первый тайм: 0:1
Австрия
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1960
Франция
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СССР
2
Югославия
Югославия
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Чехословакия
1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
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Австрия/Швейцария
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Испания
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2
Германия
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Турция
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Стадионы
Арена АуфШальке (Фелтинс-Арена, Шальке)
Арена Мюнхен (Альянц Арена, Мюнхен)
Дюссельдорф Арена (Меркур Шпиль-Арена, Дюссельдорф)
Олимпиаштадион (Берлин)
Стадион BVB (Сигнал Идуна Парк, Дортмунд)
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Фолькспаркштадион (Гамбург)
Франкфурт Арена (Дойче банк Парк, Франкфурт-на-Майне)
Штутгарт Арена (МХП-Арена, Штутгарт)
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