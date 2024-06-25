Англия — Словения: стартовые составы на матч Евро-2024
Сборная Англии в Кельне сыграет с командой Словении в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Сборная Англии в Кельне сыграет с командой Словении в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Стали известны стартовые составы команд.
Англия: Джордан Пикфорд, Киран Триппьер, Марк Гехи, Джон Стоунз, Кайл Уокер, Деклан Райс, Конор Галлахер, Фил Фоден, Джуд Беллингем, Букайо Сака, Харри Кейн.
Словения: Ян Облак, Эрик Янжа, Яка Бийол, Ваня Дркушич, Жан Карничник, Ян Млакар, Тими Элшник, Адам Гнезда-Черин, Петар Стоянович, Беньямин Шешко, Андраж Шпорар.
Начало матча — в 22:00 по московскому времени.
Сборная Англии имеет в своем активе четыре очка и занимает первое место в группе С. Словения с двумя набранными очками занимает третью строчку.