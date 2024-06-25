«Я не собираюсь пороть мертвую лошадь». Дешам — после ничьей с Польшей

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"Я ничуть не разочарован. Конечно, мы хотели занять первое место, но кто только что был здесь? [Скорупски]. Он был великолепен, сделал много сейвов, и мы не смогли извлечь максимум пользы из наших моментов. В первом тайме у нас было пять. Но нужно отдать должное их вратарю.

Я не собираюсь пороть мертвую лошадь. Команда сплочена, она создает моменты. Тот факт, что мы не забили, бросает тень на нашу игру, но, в конечном итоге, мы вышли в ⅛ финала«. И посмотрите, мы были в очень сложной группе. Теперь у нас будет немножко отдыха, и, надеюсь, вы [журналисты] тоже получите отдых», — цитирует Дешама пресс-служба УЕФА.