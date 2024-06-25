«Я не собираюсь пороть мертвую лошадь». Дешам — после ничьей с Польшей
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал ничейный результат в матче с Польшей (1:1) в последнем туре группового этапа чемпионата Европы.
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал ничейный результат в матче с Польшей (1:1) в последнем туре группового этапа чемпионата Европы.
"Я ничуть не разочарован. Конечно, мы хотели занять первое место, но кто только что был здесь? [Скорупски]. Он был великолепен, сделал много сейвов, и мы не смогли извлечь максимум пользы из наших моментов. В первом тайме у нас было пять. Но нужно отдать должное их вратарю.
Я не собираюсь пороть мертвую лошадь. Команда сплочена, она создает моменты. Тот факт, что мы не забили, бросает тень на нашу игру, но, в конечном итоге, мы вышли в ⅛ финала«. И посмотрите, мы были в очень сложной группе. Теперь у нас будет немножко отдыха, и, надеюсь, вы [журналисты] тоже получите отдых», — цитирует Дешама пресс-служба УЕФА.
По итогам группового этапа Евро-2024 сборная Франции заняла 2-е место в группе D, набрав 5 очков, и вышла в плей-офф чемпионата Европы.