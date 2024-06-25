Рангник прокомментировал победу сборной Австрии в «группе смерти»
Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник после победы над Нидерландами (3:2) прокомментировал итоги группового этапа. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник после победы над Нидерландами (3:2) прокомментировал итоги группового этапа. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Австрийцы заняли первое место в группе D, опередив Францию, Нидерланды и Польшу, и впервые с ЧМ-1978 сумели завершить групповой этап на крупном турнире на первом месте.
«Невероятно финишировать первым в группе, которая была самой сложной из возможных, исходя из коэффициентов УЕФА. Мы начали турнир с неудачного автогола в матче с Францией, справились со всем давлением, которое на нас оказывали, чтобы победить Польшу, а затем вышли победителями группы — это нечто совершенно особенное», — сказал Рангник.
В ⅛ финала сборная Австрии сыграет с командой, занявшей второе место в группе F (Турция, Чехия, Грузия). Встреча пройдет 2 июля в Лейпциге.