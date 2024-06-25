Тедеско: На матч с Украиной Бельгия едет за тремя очками

"Психологически завтра будет совсем не сложно. Мы едем не за ничьей, мы едем за тремя очками. Мы хотим выиграть завтрашний матч. Лишь в последние пятнадцать минут мы можем знать, какой результат нас устроит, но это не имеет значения. Мы обязательно будем следить за тем, что происходит в другом матче. Но прежде всего, мы должны сосредоточиться на себе.