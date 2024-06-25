Орлов оценил шансы Украины в матче с Бельгией на Евро-2024
Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии. Об этом сообщает «РБ Спорт».
Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии. Об этом сообщает «РБ Спорт».
Встреча пройдет в Штутгарте в среду, 26 января. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.
"Украинцы во втором матче группового этапа хорошо играли, поменяли концепцию, исполнителей, вышли с новым капитаном, Ярмоленко появился с первой минуты, вратаря поменяли. Ну и гол, который забил Яремчук — фантастический, просто чудо-гол!
Но у Бельгии все равно есть Де Брейне. Хотя они были первыми в рейтинге сборных, а теперь только третьи. У них тоже сошло то поколение, к которому, кстати, принадлежал и наш замечательный зенитовец Аксель Витсель. Так что они сейчас не в лучшем состоянии. И я думаю, у Украины есть шансы в игре с Бельгией", — сказал Орлов.
После двух туров в группе Е Румыния, Бельгия, Словакия и Украина имеют равное количество очков — по три. По дополнительным показателям (разница мячей) Бельгия располагается на второй строчке, Украина — на четвертой.