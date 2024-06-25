Орлов оценил шансы Украины в матче с Бельгией на Евро-2024

Но у Бельгии все равно есть Де Брейне. Хотя они были первыми в рейтинге сборных, а теперь только третьи. У них тоже сошло то поколение, к которому, кстати, принадлежал и наш замечательный зенитовец Аксель Витсель. Так что они сейчас не в лучшем состоянии. И я думаю, у Украины есть шансы в игре с Бельгией", — сказал Орлов.