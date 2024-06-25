Ребров: «Бельгия — очень сильная команда, но сборной Украины надо победить» | Источник: Getty Images

"Бельгия — очень сильная команда. Перед стартом турнира, все понимали, что Бельгия — фаворит в нашей группе. Но на этом турнире возможно все. В нашей игре со Словакией они имели шансы до того, как мы забили. Бельгия — сильная, серьезная команда, мы уважаем их, но думаем прежде всего о своей игре. Нам надо победить завтра.

Как остановить Де Брейне? Мы должны остановить не только его. В Бельгии много очень качественных игроков, особенно в атаке, они играют в топ-клубах, и для нас вопрос, как их остановить — это головная боль. Но опять же, мы должны уважать оппонента, но сосредоточиться на своей игре.

Не согласен с тем, что Лукаку уже не тот, что раньше. Он очень вертикальный игрок, он большой, но и умеет открываться. Он всегда это делает, я не удивлен, что он в каждой игре имеет моменты благодаря открываниям за спину. Мы должны быть внимательными с этими открываниями", — приводит слова Реброва UA-Футбол.