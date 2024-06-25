Роберто Мартинес похвалил сборную Грузии: «Они удивили меня»

«Это важный матч. От него будет зависеть, кто выйдет из группы, а кто — нет. Грузия проводит очень интересный Евро. Они могли победить Чехию, если бы реализовали тот момент в конце матча. Они очень здорово выглядели в игре с Турцией. Мы должны будем сохранять концентрацию и победить. Сейчас неважно, кто будет нашим соперником в плй-офф. Это будет иметь значение в день игры. Грузия удивила меня. Попасть на Евро непросто. У них отличные контратакующие способности и потрясающие исполнители», — приводит слова Мартинеса пресс-служба УЕФА.