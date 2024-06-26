Определились еще три участника плей-офф чемпионата Европы

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Встреча проходила в Кельне. В первом тайме англичане много владели мячом, но практически не угрожали воротам Яна Облака. Словенцы, в свою очередь, слаженно действовали в обороне, но активных действий в атаке также не проявляли. Во втором тайме команда Гарета Саутгейта довела владение мячом до 76%, однако моментов у словенских ворот стало еще меньше. За 90 минут англичане ограничились лишь тремя ударами в створ.

В параллельном матче сборная Дании в Мюнхене расписала нулевую ничью с командой Сербии (0:0). Встреча прошла с игровым преимуществам датчан, однако единственный мяч в начале второго тайма организовали сербы. Впрочем, он не был засчитан из-за офсайда у Луки Йовича.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456249193&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Англия стала победительницей группы С, набрав пять очков. В ⅛ финала англичане в Гельзенкирхене сыграют с одной из команд, занявших третье место. Встреча пройдет в воскресенье, 30 июня.

Дания с тремя набранными очками заняла второе место, опередив Словению из-за меньшего количество желтых карточек. Команды имели одинаковое количество очков, одинаковую разницу мячей и ничью в личной встрече. Следующим по важности тай-брейкером по регламенту турнира было количество предупреждений. Второе место датчанам обеспечила желтая карточка защитника Яки Бийола, полученная на 72-й минуте матча с англичанами.

В ⅛ финала Дания в Дортмунде сыграют с хозяевами турнира — сборной Германии. Встреча пройдет в субботу, 29 июня.

Словения финишировала на третьей строчке и впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Евро. Команда Матьяжа Кека не опустится ниже четвертого места в рейтинге команд, занявших третье место. Их соперник по ⅛ финала определится позднее.